Türkiye’nin en büyük ve en modern köy yaşam projesi KOMŞUKÖY Avgadı, Kıbrıs’ta lansmana çıkıyor

50 bin metrekare alan üzerine eşsiz mimarisi, tam donanımlı sosyal alan ve yaşamı ile bir yayla projesi olan Komşuköy Avgadı bir KOMŞU GROUP projesidir. Bu büyük proje Türkiye’den önce ilk defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde lansmana çıkıyor.



Komşu Group, 1997 yılında Nezir Arslan tarafından Mersin’de kurulan Türk şirketler topluluğudur. 2022 yılı Temmuz Ayı itibari ile grup çatısı altında, Ermar Alışveriş Merkezi ile gıda perakendeciliği ve toptancılığı, KOMŞU Mağazaları ile tekstil imalat, toptan ve perakendeciliği, GAYE Okulları ile, okul öncesinden lise seviyesine varan eğitim hizmeti, KOMŞU Park ile, gayrimenkul ve inşaat ŞAAR Tarım ile tarım alanında faaliyet gösteren bir grup firmasıdır. 2022 Temmuz ayı itibari ile Komşu Group olarak yıllık 2 milyon müşteriye 1000 çalışanı ile hizmet vermektedir.

Ermar ALIŞVERİŞ Merkezleri, Merkezi Erdemli’de bulunan ve 5 şubesi ile hizmet veren Ermar Avm Ağustos 2022 itibari ile yıllık 733 bin Müşteriye hizmet vermektedir.



KOMŞU Mağazaları, 2004 yılında Mersin’de faaliyete başlayan bir tekstil firmasıdır. Şu anda Mersin, Antalya, Adana, Gaziantep Karaman’da toplam 22 şubesi ile hizmet vermektedir. Komşu Mağazaları Türkiye’de başka bir örneği olmayan konseptte ürün yelpazesi bulunmaktadır. Müşteri odaklı hizmet, bol çeşit ve uygun fiyat anlayışı ile imalattan perakendeye yıllık ortalama 2 milyon müşteriye hizmet vermektedir.

GAYE Okulları’nı Komşu Group’un en büyük yatırımı olarak görmekteyiz. Eğitime yapılan yatırımın geleceğimizi direk olarak ilgilendirmesinden dolayı bu konuyu her şeyin önünde görmekteyiz. Firma 2018 yılında Türkiye’nin en büyük eğitim kampüslerinden biri olan Gaye Eğitim Kurumlarını Mersin Erdemli’ de hizmete açtı. Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen lisesi ve Akademi bölümlerinde eğitim veren ve Tam donanımlı nesil yetiştirmek gayesi ile çıkılan eğitim yoluculuğun da bugüne kadar onlarca gencimiz Türkiye’nin en büyük üniversitelerine girmeye hak kazandı. 25 bin metrekare kapalı alanı, alanında en başaralı kadro ile Gaye Eğitim Kurumları Türkiye’nin ilk on eğitim kampüslerinden biri olma özelliğini taşıyor.



KOMŞUPARK; Yatırımın ve Yaşamın Mimarı sloganı ile 2018 yılında Mersin’de Komşu group markası olarak ticari hayatına başladı.

Kısa zamanda bölgenin en prestijli projelerine imza atan Komşupark takvimler Ekim 2020’yi gösterdiğinde, Taşucu Bölgesinin en donanımlı ve en büyük projesi olan HARMONIA’ ya başladı ve 2 yıl gibi kısa bir süre de tamamladı. Ekim 2021’de yine Taşucu’nda, yepyeni bir yaşam konseptinin ilk projesi olan Evmare Taşucu, bölgesinde “Kira Garantili İlk ve Tek” proje olarak sahiplerine kavuştu; Bu model ile Komşupark, sektöre yeni bir heyecan getirerek farkını ortaya koydu.

Taşucu bölgesinde pek yakında Komşupark Yeşilovacık projesini hayata geçirecek olmanın heyecanını yaşamakta. Taşucu bölgesindeki bütün projeler yatırımcısına çok ciddi kira getirisi sağlamakla birlikte aynı zamanda yazlık olarak ta kullanmaktadır.

Komşupark bir inşaat firması olmasına rağmen, finans yönetimi ve sağlıklı yaşam normlarını öncelikli olarak müşterilerinin taleplerini hayata geçirmektedir. Bundan dolayı bütün projeler tam donanımlı, yüksek kira getirisi ve sağlıklı yaşam projeleri standartlarına sahiptir. Komşupark’ ın bütün projeleri zamanında başlayıp zamanında bitmektedir.

Komşupark kurulduğu günden bugüne kadar yüzlerce aileyi sorunsuz bir şekilde konut ve yatırım sahibi yapmıştır.



VE ; KOMŞUKÖY AVGADI

Temmuz 2022’de ise Erdemli’nin en güzel yaylalarından biri olan Avgadı’ da doğanın tam ortasında modern doku, köy konsepti ve özgün mimarisi ile Komşuköy Avgadı projesinin inşasına başlandı.



Komşuköy Avgadı dört bir yanı ardıç ormanıyla çevrili, %76’sı yeşil alan ve sosyal donatılardan oluşan; özgün mimarili eşsiz bir proje. Yayla iklimi, tam donanımlı alt yapı ve köy konseptinde yapılmaya başlanan proje içerisinde aynı zamanda bir otel bulunmaktadır. Türkiye’de hiçbir muadili olmayan Komşuköy Avgadı 50 dönüm arazi üzerine ve sadece 133 bağımsız bölüm, köy meydanı, yüzme havuzu, spor alanları, kesintisiz elektrik, su ve internet hizmetlerine sahiptir.

Komşu Group, Komşuköy Projesi ile ekonomiye katma değer üretmeye devam ediyor…



Firma Sahibi: Nezir Arslan

Üretim Planlama Müdürü: Halil İbrahim Yumak

İletişim ve Pazarlama Müdürü: Ercan Şarmet

Satın Alma ve Planlama: Baturhan Yanar

İş Adamı: Ömer Metin

