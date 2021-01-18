Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Kanal Sim'de yayınlanan ‘Sabah Kahvesi’ programında açıklamalarda bulundu.



Üst Komite kararlarının Resmi Gazete'de yayınlanmaması nedeniyle yürürlüğe girip girmemesi konusundaki soruya “Komite’nin bu kararları bildirmesi, resmi niteliği kazandırır” dedi.

Resmi Gazete’de yayınlanmamış oluşu ise geçersiz olduğunu göstermediğini ifade eden Dizdarlı, Komite’nin başkanı tarafından imzalanması ve Sağlık Bakanlığı’nın onaylamasının ardından, kararların gereğinin yerine getirileceğini vurguladı.

