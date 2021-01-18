banner583
banner590
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
15 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
12 0
 
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
14 0
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
33 0
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
25 0
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
72 0
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
114 0
banner529
banner570

“Komite’nin bu kararları bildirmesi, resmi niteliği kazandırır “

banner476

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Kanal Sim'de yayınlanan ‘Sabah Kahvesi’ programında açıklamalarda bulundu.

“Komite’nin bu kararları bildirmesi, resmi niteliği kazandırır “
banner601

Üst Komite kararlarının Resmi Gazete'de yayınlanmaması nedeniyle yürürlüğe girip girmemesi konusundaki soruya “Komite’nin bu kararları bildirmesi, resmi niteliği kazandırır” dedi.
Resmi Gazete’de yayınlanmamış oluşu ise geçersiz olduğunu göstermediğini ifade eden Dizdarlı, Komite’nin başkanı tarafından imzalanması ve Sağlık Bakanlığı’nın onaylamasının ardından, kararların gereğinin yerine getirileceğini vurguladı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.