Komando’ya son veda

Hamitköy'ün sevilen simalarından olan ve önceki gün hayata gözlerini yuman “Komando” lakaplı Arif Çocuk, son yolculuğuna uğurlandı

Hamitköy'ün sevilen simalarından olan ve önceki gün hayatını kaybeden Arif Çocuk dün komandoların omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.Arif Çocuk'un cenazesi Hamitköy Camisinde kılınan öğle namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığında toprağa verildi. Abisi Ali Çocuk'un yanına defnedilen Arif Çocuk, Hamitköy Mezarlığı'nın bugünkü haline gelmesi için de arkadaşlarıyla yoğun mücadele vermişti.Arif Çocuk'un cenaze törenine Başbakan Ersin Tatar, yakın arkadaşı Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, bakanlar, milletvekilleri, KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, KTFF asbaşkanı Oktay Çocuk ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Yardım etkinliklerinde de gönüllü olarak çalışan Arif Çocuk'un cenaze törenine Hamitköylüler'in yanı sıra birçok bölgeden vatandaşlar da katıldı.Komando lakaplı Arif Çocuk, uzun zamandır mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşmüştü. Çevreye olan duyarlılığı, Hamitköy'ün sorunlarının çözümü için verdiği mücadele ve ağaç dikimine verdiği önemle bilinen Arif Çocuk, KAMU-İŞ Sendikası yönetim kurulunda da görev yapıyordu.