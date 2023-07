“Koltuklardakiler de 15 bin 750 TL ile geçinsinler görelim”

Net 15 bin 750 TL olarak açıklanan yeni asgari ücret, pahalılıktan canı yanan emekçileri tatmin etmedi. Vatandaşlar, “Bu kararı alanlara versinler bu parayı, geçinsinler 1 ay görelim” diye tepki gösterdi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun 15 bin 750 TL olarak belirlediği asgari ücret vatandaşlar tarafından yetersiz görüldü. Her şeyin gün geçtikçe daha pahalı olduğunu söyleyen vatandaşlar, asgari ücretin yeteri kadar artmamasından yakındı.

Hayat pahalılığının her geçen gün arttığı ülkemizde asgari ücretle geçinmek zorunda olan vatandaşlar, rekora koşan zamlar karşısında asgari ücretin 20 bin TL olsa bile geçinilemeyeceğini belirti.

Elektrik, su ve döviz bazında alınan kiralar derken, çocuk okutan ailelerde ise durum daha da içler acısı…

Enflasyon rakamları hesaplanırken, denetim yapılmadığını ve fiyatların gerçekleri yansıtmadığı görüşünü ortaya koyan vatandaşlar, bu koşullarda belirlenen asgari ücretin pahalılık karşısında eriyip gideceğini kaydetti.

Yeni asgari ücretin açıklanmasından sonra tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getiren özel sektör çalışanları "Bu kararı alanlara versinler bu parayı, geçinsinler 1 ay görelim” diye isyan etti.

Vatandaşlar, "Her gün yeni bir zam geldiği sürece, değil 15.750 asgari ücrete yüz yüz zam yapılsa bile gene yetmez. Öncelikle o zamlara bir çözüm bulunması lazım." dedi.

“Bu parayla elektrik mi su mu kirayı evimizi geçindireceğiz, yoksa çocuklarımızı okula mı göndereceğiz?" diye soran vatandaşlar, “Bu zam Ocak ayından bu yana benzine, elektriğe yapılan zammı bile karşılamaz” diye konuştu.

Vatandaşların asgari ücretle ilgili sosyal medyada yazdıkları yorumlar şöyle:



Özer Zat:

"Kölelik sisteminde kalmış geri kafalısınız. Hepiniz istersiniz, insanlar sadece barınacak bir yerde az buçuk karın tokluğuna çalışsınlar. Bu insanlar yuva kuramasın, birikim yapamasın, sosyal bir hayat içinde bulunmasınlar. Hepiniz aynen bunu istersiniz. İnsanlar sizin o küçük hesaplarınız yüzünden mutlu bir yuva kuramıyorlar. Bundan haberiniz var mı? Ancak bize ne kadar kalır hesapları yapın, başka bir şeye yaramayın."





Mustafa Bolel:

"Şu anda bu ülkede eski memur, eski öğretmen, kısacası kamuda çalışan bürokratlardan dudaklarınıza kim gelirse, 30 bin TL'nin üstünde maaş çeken kim varsa bu gözlere 1 TL bile zam verilmemesi lazım. Milletvekilini asgari ücretli seçecek ama milletvekili 80 bin TL maaş alacak! İlkokulu bile bitirmemiş bir memur 40 binler, 50 binler maaş çekecek, üniversiteyi bitiren insanlar da 15 bin lirayla sürünecek. Eski bir memurun şu anda maaşı 50 bin TL'yi bulacak, adalet mi bu? Asgari ücretlinin 3 katından fazla para alacaklar, hem de bize soktuğunuz zamlarla. Memurun ne umuru be zamlardan olan asgari ücretliye olur! Adaletiniz, eşitliğiniz varsa artık memura zam yapmayı durdurursunuz."



Önay Özen:

"Sayın yetkililer, çok mu zor bir evin harcamasının hesaplanıp ücretin öyle belirlenmesi? Aylık ücreti iki kez belirliyorsanız, zam da sadece yılda 2 kez olmalı. Kontrol denetleme mekanizması çalıştırın, bu ne yani? Ev kirası, kreş parası bitti, bu maaşla sizce geçinilebilir mi? Gerçekten ağlanacak halimize memleket olarak sessiziz, neden onu da anlamıyorum. Eğdik başımızı, cellatlarımızı bekliyoruz, müstahaktır bize."





Hasine Gürtop:

"Bu maaşı layık görenler evlerini bıraksınlar, sadece bir ay bu maaşla kirada kalsınlar, arabalarına benzim koşsunlar, elektrik su ödesinler, bir de eve alışveriş baksınlar. Onlar yaşayabilir mi bu maaşla?"





Nazan Hakansoy Efendi:

"Soruyorum size, siz 15.000 lirayla geçinebiliyor musunuz? Zaten bunun 3.000 lirası akaryakıta gidiyor, tüpün ekmeğin hiç alamayacağın etin nerede bir ayda? Bu parayla geçinilir mi?”





Sultan Kılıç:

“Şimdi sıra kreşte, ev sahibinde ve bitmeyen zamlarda. Çay kaşığıyla verip kepçeyle alırsınız neyi nereye yetiştireceğiz? Kendilerinin bir yemek masasında harcadığı parayı biz ev çoluk çocuk yetiştirmeye çalışırız. Ferah ülke, bolluk bereket ağlar paçamızdan, yalnız borç olarak"





Nejla Koçak Bilen:

"Bu kararı verirken hiç düşündünüz mü acaba? Biz bu parayla kaç saat idare edebiliriz diye? Bir önceki zamla mukayese yaptınız mı acaba? Mesela 11.800 TL ile kaç ekmek gelir, kaç GBP eder, vs. 15.750 TL ile yani bilmem anlatabildim mi?”





Sabri Alkan:

"Her gün yeni bir zam geldiği sürece, değil 15.750 asgari ücrete yüz yüz zam yapılsa bile gene yetmez. Öncelikle o zamlara bir çözüm bulunması lazım."





Talat Manga:

"O masada oturanlar hep birlikte meyhaneye gitse, o parayla rehin kalırlar. Allah sizi bir ekmeğe muhtaç etsin, inşallah!"



Hatice Naz Meliz:

"Bu kararı alanlara versinler bu parayı, geçinsinler 1 ay görelim. Onlara yeterse, bize de yeter..."





Şehmus Oral:

"Tüm Kıbrıs bu kadar alsın, kaymakamı, müdürü, milletvekilini, inşaat işçisi, herkes bu kadar alsın. Hepimiz kabul edelim ama yok, işçi konuşsa kovulur, yerine Pakistanlı, Bangladeşli geçer."





Saadet Sanakuluyeva:

"Bula bula bu rakamı buldunuz, hiç vermeseydiniz gerçekten çok düşüncelisiniz."



Fikrîye Yaz:



"Yetmez tabiki bu gençler zaten ev alamaz kirada otursunlar deller bu maaş 1 ev kirasına bile yetmez neyin kafasında yaşarlar?





Hasibe Emiroğulları:

"Şekere zam, süte zam, benzine yeter artık. 15 bin ne, 50 bin yapsanız da yetişmez, durdurun zamları."





Ayşe Mucan-Yıldız:

"Sadece gülerim, sadaka veriyorlar dilenciye."





Risalat Baratova:

"Kira on bin TL, bunun elektrik, su, mutfak masrafı nerede? Çocuk kreş parası nerede? Sayın Taçoy, asgari ücret kime yetecek? Halkı hırsızlığa teşvik edersiniz?"





Alev Ateş:

"Asgari ücrete zam gelmeden her şeye zam geldi zaten, şimdi asgari ücrete zam geldi diye tekrar her şeye zam!"





Hüseyin Dolğun Manga:

"Ne olacak bu insanların hali? Ev kirası ödeyen, kredi taksiti ödeyenlerin hali ne olacak? Hiç düşünen var mı acaba?"





Burhan Ağkader:

"Kendileri alsın o maaşı, 1 ay geçinsinler. Ben 10 aylık maaşımı vereceğim."



Damla Özhan:

"Elbette ki asgari ücretle geçinmek için yetersiz. Diğer yandan, birçok küçük ve orta boy işletmenin ödeyemeyeceği kadar yüksek. Çünkü bunun daha sigortası ve ihtiyat sandığı var. Yani, bu düzenlemeyle birçok iş yeri işçi çıkarma yoluna gidecek ve ek olarak mal ve hizmetler de hatırı sayılır oranda zamlanacak. Kısacası, kaş yapayım derken göz çıkarıldı. Boşuna demeyiz 'maaş artışı çözüm değil, hayatın pahalılaşmasını önleyin' diye. Ama anlayan kim?"





Ali Özkan Kofalı:

"İstikrar dediğin böyle olur. Hepimiz biriz, yolun yolumuzdur. Tüm bu zamlar hain Rum-Yunan ikilisinin oyunudur."





Mehmet Hamuryudan:

“Şaka mı bu? Ev kirası olmuş 8 bin, ekmek 10 TL, benzin desen öylesine her 45 günde 80 kuruş zam geliyor, bir sigara 40 TL ve benzeri ürünler. Bu parayla elektrik mi su mu kirayı evimizi geçindireceğiz, yoksa çocuklarımızı okula mı göndereceğiz?"





İlksen Bektaş:

"Kuzeyin özelde bir aylık ücretİ, güneyde özelde çalışanın bir haftalık maaşıdır bu. Bu da demek oluyor ki güney yolcusu artık."





Fatma Coşkun:

"Çok yazıklar olsun bu hükümete ki halkına köle muamelesini görüyor. Çok yazık bir vekilin bir gecelik yemek parası bu rakam, yazık!"





Zehra Ekelik:

"Teşekkür ederiz günü gelince biz de size 3 tane ceviz koyacağız zarfınıza. Akşamdan suya koyar, damla damla suyunu içersiniz. Şimdiden şifa olsun."





Sultan Demirtürk:

"Ekonomi düşecekse razıyız. Amma bir markete gidip bir şey aldığımızda elimiz yanıp geri bırakmak zorunda kalıyoruz. Mazotu 500 TL koyuyoruz, bir çıkış yapar dişlerimiz ağrır, dişçiye gitmeye korkarız. En basit çekim 900 TL'den başlıyor. Hangi halimize ağlasak acaba? (Kiracılar, Allah sizin yardımcınız olsun, zira ev kiraları askeri maaş kadar olmuş.) Yazık, üzülüyorum ama bir şey yapamıyorum."





Semen Kozoğlu:

"Bu kararı alanlara versinler bu parayı, geçinsinler bir ay görelim. Onlara yeterse, gençlere de yeter bu parayla. Gençler nasıl yuva kursun?"







Özkan Gaziler: "Çok verdiniz bence. Vatan, bayrak ve ezan için aynı kalmalıydı."





Cem Elseyit:

"1 ay sonra gene açlık sınırının altında yaşayacağız! Hem yapılan artış yetersiz, hem de zamlar daha asgari ücret belirlenmeden başladı, şimdi daha hızla devam edecek!"





Mustafa Özçaylı:

"Kusura bakmayın ama verdiğiniz asgari ücret maaşı, sizin aldığınız artış kadar değil. Keşke sabit gelirlilere, asgari ücretlilere ve sosyal sigortalı maaş alanlara (asgari ücret kadar değil) farklı bir oranla artış yapsaydınız. Bu insanlarımız perişan, ama sokağa çıkıp görmüyorsunuz. Ama seçim zamanında da çıkmayın, emin olabilirsiniz bu defa %20 bile geçmeyecek sandığa gitme oranı."





Olcay Tuluk Sevil:

"Neyse, artırır stg biriktiririz, çok olmuş bu artış. Bunlar dalga mı geçerler? 15 bine ev kirası bile kalmadı bu ülkede."

Halil İbrahim Karataş: "Ev kirasını bile karşılamaz."

Erpinal Atam: "Nasıl bitireceğiz diye düşünmeyin, bu parayı kira, elektrik bitirdi. Devletimizin sayesinde hırsızlık, gasp, soygun artacak. Bu halk aç, yazıklar olsun yapacağınız artışa."

Onur Babayiğit: "Çok verdiniz, yarısını geri verelim."





Sadan Bayramlar:

"Sadaka vermeye devam işçiye. Bu zam Ocak ayından bu yana benzine, elektriğe yapılan zammı bile karşılamaz. Hükümet iyice utanmayı attı, kendi çocuklarına milyon poundluk araba alıp kazan ile yiyenler parayı vatandaşa da çay kaşığı ile veriyor. Ayıptır, günahtır, bu para bu yılki okul masrafını bile karşılamaz bir ailenin."





Kader Aşcıoğlu:

"Bakan çocuklarının ve torunlarının 1 gecelik harcaması hayat size güzel, size ne? Özel sektördeki çocuğuna et veya tavuk yedirmezmiş, balık alamazmış, kira, elektrik galmadı bir şey. Gene insanlar aç."





Melek Dostel:

"Askeri ücrete daha belirlemeden yumurtaya, Koop ürünlerine anında zam yaptınız. Verdiklerinizden fazlasıyla geri alırsınız. Çıkın biraz gezinin sokakta, bakın marketlere, yiyecek içeceklere, kiralara ne kadar. Ona göre askeri ücret belirleyin."





Ozydn Sny: "Dalga mı geçersiniz? 1+1 evler 13 bin, ev kiralarına çözüm üretin. Ev almayı geçtik, ev kiralayamıyoruz."





Ahmet Sancak:

"Bu kararı sebep olan, yani asgari ücreti tespit edenler, sizde biraz insaf olsa bu rakamı çıkarmazdınız. Yazıklar olsun. Siz sadece bir ay deneyin, bakalım nasıl geçineceksiniz bir askeri ücretle. Acaba bu kararı çıkarınlar, bir ekmek kaç bara olduğunu bilir misiniz? Biraz vicdan, biraz merhamet sizde varsa yazıklar olsun."





Murat Tash:

"Yazıklar olsun, 12 bin TL arkadaşlar 400 pound ev kirası ödüyor, adaletiniz bu mu? 15 TL olsa ne olur? İki çocuklu bir aile açlık sınırının altında. Yazık, yazık."





Halil İbrahim Bakar:

"Rakam önceden belliydi, işveren ile devlet zaten önceden anlaştı. Göstermelik toplantı işte, tam bir tiyatro ama hakkını vermek lazım, güzel oynuyorlar."





Sevilay Emirhan:

"Bir kira 450 sterlin nasıl oluyor? 1 maaşla çalışan nasıl geçinecek?"





Erdoğan Osman:

"Ey hükümet edenler, bize bu maaşı layık görenler, hoşunuza gitmiştir bu oran belliki. Şu an sesimiz çıkmaz sanıyorsunuz, doğrudur elbet bir gün KKTC halkının yok oluşuyla beraber, sizlerde yâda çocuklarınızda yok olacak, bizi bu maaşla kandırıyorsunuz, evlatlarınızda aynı durumu yaşasın. Allah'a dua ediyorum."





Göksel Asil:

"O koltuklardakiler de 15,700 alsın geçinsin de ona göre çıksınlar karşımıza, yazıklar olsun."



Mahmut Karagol:

"15,000 bin mi yaşadık? Ayda elektrik 1500 TL, su 1000 TL, benzin 5000 TL, ev masrafı 10,000 TL. O kadar şükredelim bakanım değil mi?"



İlker Yağmur:

"Şu yapılan zamlar ne olacak? Ev kiraları, temel ihtiyaçlara yapılan zamlar ne olacak ki? Nasıl geçineceğiz? Ma bu parayla Allah sizi bir ekmeğe muhtaç etsin inşallah. Yine her zaman ki gibi işveren tarafını tutan bir zihniyete konuşmalar."