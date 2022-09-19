Kolan British Hospital’den SOS Çocuk Köyüne destek

Kolan British Hospital, SOS Çocuk Köyü’ndeki çocukların sünnetlerini üstlendi.
Kolan British Hospital’den yapılan yazılı açıklamaya göre, SOS Çocuk Köyü yetkilileri ile yapılan anlaşmayla Köydeki çocukların sünnetleri Kolan British Hospital’de ücretsiz yapılacak.
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