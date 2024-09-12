Kök hücre donörleri, Güney Kıbrıs’ta Onur Gecesi’ne katıldı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, kök hücre donörlerinin Karaiskakio Vakfı tarafından düzenlenen Onur Gecesi’ne katıldığını kaydetti.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaiskakio Vakfı tarafından, donörler onuruna dün GKRY himayelerinde GKRY Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen geceye Kasım 2023-Temmuz 2024 döneminde bağış yapan ada genelinde 47 donör, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na kayıtlı ise 2 donör çağrıldı.

Etkinliğe, dönem donörlerinin yanı sıra Kemal Saraçoğlu Vakfı yönetimi ve personeli de katıldı.

Onur gecesinde, kök hücre donörü Erim Debreli ve ayrıca ihtiyaç durumunda hastasına ikinci kez bağışta bulunarak umut olan Güney Saramalı’ya plaket takdim edildi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ve Güney Kıbrıs’ta bulunan Karaiskakio Vakfı 2002 yılından beri iş birliğiyle tüm dünyada kök hücre veya kemik iliği nakline ihtiyaç duyan hastalara, uyumlu donör bulma çalışmaları sürdürüyor.

KKTC’de örnek vererek Dünya Kemik İliği Bankası’na kayıt yaptıran ve dünyanın herhangi bir ülkesinde bulunan kişilerle uyum göstererek tamamen gönüllü olarak kök hücre ve kemik iliği bağışlayan 99 Kıbrıslı Türk donör oldu.

Her iki kurum tarafından, kanseri yaşamadan sorumluluk hissederek donör olan kişiler onuruna her yıl gala gecesi düzenleniyor.