Köfteci Ramiz’de işçi kıyımı

Alsancak’ta iki bayiliği bulunan ‘Köfteci Ramiz’ çok sayıda çalışanını aylardır ödemedi, bazılarını gerekçe göstermeden kapı dışarı etti

KKTC’ye daha iyi imkanlar, daha çok maaş vaadiyle Türkiye’den getirilen birçok işçi, patronun iki dudağı arasında kaldı kapı dışarı ediliyor.

Girne’de bir restoranda mesai saatlerini aşan uzun süreler çalıştırılan işçiler, hakları olan maaşlarını talep ettikleri için önce işlerinden sonra kaldıkları lojmandan yaka paça atıldı. Çalışma izinleri de yapılmayan işçiler başka bir iş için de başvuramadı ve Çalışma Dairesi’ne sığındı. Alsancak’ta ikinci bayiliğini açan Köfteci Ramiz isimli işletmede iki aylık maaşlarını alamayan işçilerin bazıları tehdit edilirken, sokakta yatıp kalkan işçiler yaşadıklarını anlattı.

“BİZ KANUNA SIĞINDIK”

Çalışma Dairesi’ne de yapılan şikayetlere göre, ‘Köfteci Ramiz’ isimli işletmede mutfak şefinden, dönercisine, kasabından garsonuna birçok işçi maaş istedi diye işinden kovuldu. KKTC’ye ilk defa gelen işçiler; ülkede bayilik alan ‘Köfteci Ramiz’ isimli işletmenin direktörünün işçilerine kötü muamele yaptığını öne sürdü. Türkiye’de kurumsallaşmış bir iş yeri olan ‘Köfteci Ramiz’ isimli işletmenin bayiliğini yapanın, Türkiye’de bulunan işletme ile bağlantısı olmadığını ifade eden işçiler, “Biz konuştuk, gerçekleri anlattık, sesimizi duyanlar kesinlikle vaatlere inanıp buraya çalışmaya gelmesin” dedi.

GÜVEN: ŞİKAYET HEMEN DİKKATE ALINDI

Girne Çalışma Dairesi’ne yaşanılan mağduriyet ile ilgili yapılan şikayetin ivedilikle dikkate alındığı ve iş yerine 30 Eylül tarihinde uyarı verildiği öğrenildi. Konuya ilişkin gazetemize konuşan Çalışma Dairesi Müdürlüğü Teftiş Şube Amiri Emrah Güven, şikâyeti yapan işçilerin maaşları, ek mesaileri ve resmî tatillerde alacakları hakları ile ilgili iş yerine 7 Ekim’e kadar süre tanıdıklarını belirterek, “Tüm çalışanların yazılı dilekçeleri ivedilikle ve öncelikli şekilde dikkate alınıyor” dedi.

