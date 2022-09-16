KÖDER'den iki yeni belgesel









KÖDER'den yapılan açıklamaya göre, ülkede değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, her birinden belgesel hazırlamak, yazıya dökerek kitaplaştırmak amacıyla başlatılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan, ilk kadın hekim Aydın Sennaroğlu ve ilk eğitimli hemşire Firdevs İslamoğlu’nun belgeselleri, Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’na 23 Eylül Cuma saat 18.00’de yer alacak.





Telsim ve KÖDER işbirliğinde ayrıca, konservatuar mezunu ilk kadın tiyatro sanatçısı Ayla Haşmet, Kıbrıs’ın ilk kadın tenisçisi Özel Vasıf, ilk kadın milletvekili Ayla Halit Kazım, ilk kadın kimyager Ayşe Coşar ve eğitimci, araştırmacı, yazar Gülgün Serdar belgeselleri gösterime sunuldu.



Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), Telsim ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, kadın öykülerinden oluşan belgeseller Telsim’in destekleri ile yapıldı.



Hayata değer katan kadınlarımızla ilgili belgesel projesi, kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması açısından büyük önem taşıyor.