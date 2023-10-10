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KÖDER'den 41 kadın 41 hayat sergisi ile 3.kitabın serüveni de resmen başlıyor

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KÖDER'den 41 kadın 41 hayat sergisi ile 3.kitabın serüveni de resmen başlıyor
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Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 3” kitabının ilk aşaması olan sergi, perşembe günü açılıyor.

Sergi, kitapta öyküleri yer alacak 41 değerli kadının hayatlarında önemli yer tutan ve kendilerini anlatan fotoğraf ve kişisel eşyalarından oluşuyor.

KÖDER ile Garanti BBVA işbirliğinde gelenekselleşen sergi saat 17.30’da Saçaklı Ev’de yer alacak.

KÖDER tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu kitaplar ve ilk aşamaları olan sergilerle, "bir yandan kadın gücünün azmi, yaratıcılığı, enerjisi, inanç ve özverisi ile toplumsal değerler içerisinde yaratıp yaşattıklarının görünür kılınması, bir yandan da geçmişin geleceğe taşınması ve yeni kuşaklara ilham vermesi anlamında önemli kadın öykülerinin kayıt altına alınması" amaçlanıyor. 

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ilk iki serginin çok güzel katılımlarla harika bir ortamda geçtiğini dile getirerek, Lefkoşa Belediye Orkestrası tarafından kısa bir müzik dinletisinin de sunulacağı üçüncü sergiye tüm halkı davet etti. 

Toplumda çeşitli kesimlerden aldığı destekler ve işbirlikleriyle bugüne kadar 19 belgesel gösterimi, 2 kitap basımı, 2 sergi hazırlayıp toplumla buluşturan KÖDER’in en son basılı üretimi “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 2” kitabının da satışı devam ediyor.

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