Koçak’ın öğretmeninden duygu dolu paylaşım

“Ciğerim yanıyor”

Gazimağusa – Lefkoşa anayolunda geçen hafta otobüs çarpması sonucu ağır yaralanan, hastanede verdiği yaşam savaşını ise önceki gün kaybeden 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak, ülke genelinde büyük üzüntüye yol açtı.

Mehmet Raif Koçak’ın ilkokul öğretmeni Fikret Zeden de çok sevdiği öğrencisiyle ilgili duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Koçak’ın ilkokul fotoğraflarını da paylaşan Zeden, “Ciğerim yanıyor, yüreğimde ateş” ifadelerini kullandı.

Fikret Zeden’in paylaşımı şu şekilde:

“Çok üzgünüm çok. Her öğrencim evladım benim. Mehmet evladımı kaybettim. 10 gün dua ettim, hastaneye gittim, ‘Kalkacak benim oğlum, güçlüdür’ dedim, olmadı… Ciğerim yanıyor, yüreğimde ateş. 8 yaşındaydı tanıştığımızda, 3. sınıfa gelmişti. Parlayan gözleri, gülüşü hiç gitmiyor gözümün önünden. Bana sarılışını unutamam, ‘Öğretmenim sizi çok seviyorum’ deyişi kulaklarımda. Mezun olurken bana sarılıp ağlaması, ‘Ayrılamam sizden’ sözleri… Ah be evlat, akıllı, saygılı, yüreği yumuşak evladım. Her gördüğünde yıllar geçtikçe aynı sıcaklıkla sarılışı unutulmaz. Hatırlı evladım… Güle güle evladım. Güle güle can parçam…”.