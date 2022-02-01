Koalisyon için nabız yoklaması

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu'nun hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde CTP lideri Erhürman ve DP lideri Ataoğlu ile ayrı ayrı bir araya geldiği öğrenildi. Sucuoğlu’nun “üçlü hükümet” formülünde DP ve HP’ye birer bakanlık önerdiği iddia edildi





Seçim sonuçlarının kesinleşmesine karşın Cumhurbaşkanı Tatar’ın hükümeti kurmak için görevlendirme yapmamış olması nedeniyle gayrı resmi olarak sürdürülen çalışmalar sırasında UBP-CTP koalisyonu da masaya yatırıldı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Sucuoğlu ve CTP Genel Başkanı Erhürman, geçtiğimiz hafta Cuma günü, CTP merkezinde baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Sucuoğlu görüşmede nabız yoklarken, CTP konuyu bugünkü MYK toplantısında görüşecek. Ancak bu toplantıdan olumlu bir görüş çıkması belenmiyor…

Öte yandan Sucuoğlu, Halkın Partisi ve Demokrat Parti ile “üçlü koalisyon” kurmak için temaslarını da sürdürüyor.

Sucuoğlu'nun yeni koalisyon hükümeti için Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile bir otelde görüştüğü öğrenildi

Sucuoğlu’nun “üçlü hükümet” formülünde Demokrat Parti ve Halkın Partisi (HP)’ye birer bakanlık önerdiği iddia edildi.

Demokrat Parti’de Fikri Ataoğlu yeniden Turizm Bakanlığı’nı talep ederken, diğer iki milletvekilinden Serhat Akpınar’ın Eğitim, Hasan Tosunoğlu’nun ise Ulaştırma ya da Ekonomi bakanlıkları beklentisinde olduğu öğrenildi.

Bu arada UBP’lilerin, Demokrat Parti’den milletvekili seçilen Hasan Tosunoğlu ile Serhat Akpınar’ın belirleyici olacağı bir koalisyona sıcak bakmaması nedeniyle Sucuoğlu, koalisyonu “üçlü” olarak UBP-DP-HP ortaklığı şeklinde oluşturmaya çalışıyor. HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise üçlü koalisyona tarafından kuşkuyla yaklaşıyor. Kulislerde konuşulanlara göre, Özersay, Tosunoğlu ve Akpınar’a bağımlı olacak bir hükümet yerine 27 milletvekilinin desteği ile UBP-HP koalisyonu kurmaktan yana bir tutum sergiliyor.



