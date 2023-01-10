Klima yangına neden oldu

Lefkoşa’da bir apartman dairesinde, klima iç ünitesinin prizinin aşırı ısınması ve yanında gazete kağıtlarını tutuşturması sonucu çıkan yangında üç kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

Lefkoşa’da dün saat 9.00 sıralarında Huzur Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde muhtemelen faal durumda olan klima iç ünitesinin prizinin aşırı ısınması ve yanında gazete kağıtlarını tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Dumandan etkilenen üç ev sakininin, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda, klima iç ünitesi, üç adet alüminyum pencere camı ve oturma odasındaki muhtelif eşyalar yanmadan, oturma odasının duvarları ise çıkan ısıdan dolayı zarar gördü.

