banner875
banner885
Dev Derbi Galatasaray'ın
Dev Derbi Galatasaray'ın
121 1
Pile, Akova’dan şen döndü
Pile, Akova’dan şen döndü
95 0
 
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
16 0
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
70 0
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
48 0
Aslan evinde fire vermedi
Aslan evinde fire vermedi
30 0
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
46 0
banner878

Klima yangına neden oldu

banner476

Lefkoşa’da bir apartman dairesinde, klima iç ünitesinin prizinin aşırı ısınması ve yanında gazete kağıtlarını tutuşturması sonucu çıkan yangında üç kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

banner825
Klima yangına neden oldu
Lefkoşa’da dün saat 9.00 sıralarında Huzur Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde muhtemelen faal durumda olan klima iç ünitesinin prizinin aşırı ısınması ve yanında gazete kağıtlarını tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.
Dumandan etkilenen üç ev sakininin, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda, klima iç ünitesi, üç adet alüminyum pencere camı ve oturma odasındaki muhtelif eşyalar yanmadan, oturma odasının duvarları ise çıkan ısıdan dolayı zarar gördü.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.