“KKTC’yi yücelteceğiz”

İlk yurt dışı resmi ziyaret için KKTC’ye gelen ve Liderimiz Dr. Küçük'ün anıt mezarını ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş “Siz bize Kıbrıs gibi büyük bir eseri emanet ettiniz; bizler de KKTC’yi yücelterek gelecek nesillere armağan edeceğiz” dedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk yurt dışı resmi ziyaret için KKTC’ye geldi.Kurtulmuş'a eşi Sevgi Kurtulmuş ve milletvekillerinden oluşan heyet eşlik etti.Kurtulmuş’un KKTC’deki ilk durağı Liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün Hamitköy'deki anıt mezarıydı.Tören, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un anıta çelenk sunmasıyla başladı; ardından saygı marşı ve saygı duruşuna geçildi. Kurtulmuş'un anıt özel defterini imzalamasıyla tören sona erdi.Kurtulmuş anıt özel defterine şunları yazdı:"Akdeniz'in zapt edilemez kalesi Kıbrıs'ımızdaki Türk Mücahit güçlerini bağımsızlık, milli onur ve manevi değerler şuuruyla birleştiren, mücadeleci ruhu inşa eden, büyük Türk devlet adamı ve Mücahit Dr. Fâzıl Küçük'ü rahmet ve şükran duygularıyla yad ediyoruz.Kendisinin de ifade ettiği gibi, her nesil ürettiği eserleri yeni nesillere aktarmakla sorumludur.Siz bize Kıbrıs gibi büyük bir eseri emanet ettiniz; bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yücelterek gelecek nesillere armağan edeceğiz."Törenin ardından Dr. Fâzıl Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük tarafından konuk heyete Fazıl Küçük kitapları armağan edilirken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Küçük'e TBMM'nin anı tabağını hediye etti.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa’da birçok ülkede olmayan, uluslararası bir havalimanı açılacağını söyledi ve ekledi: “Bu egemen bir Kıbrıs devletinin tescilinin ortaya konmasıdır. 20 Temmuz’da sadece bir havaalanı açılışı yapılmayacak, Kıbrıs Türk devletinin hangi seviye geldiği tüm dünyaya gösterilecektir”Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’la görüştü.Görüşmede ilk sözü alan Başbakan Ünal Üstel, Kurtulmuş başkanlığındaki TBMM heyetini KKTC’de misafir etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.Kardeşlik bağının daha da güçlenmesi ve iş birlikleriyle KKTC’nin Türkiye yüzyılının bir parçası olacağını vurgulayan Ünal Üstel, Ercan Devlet Havalimanı’nı 20 Temmuz’da uluslararası alana açacaklarını söyledi.Çağdaş, modern havalimanına büyük gövdeli uçakların da inebileceği, bu büyük yatırımı ülkeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başbakan Üstel, şöyle devam etti:“Anavatan Türkiye’ye kapılarımız daha çok açılacak, yeni Ercan Havaalanı, KKTC’de yaşayan insanımızın dünyaya açılan penceresi olacak. İnanıyorum ki ulaşımda ambargo uygulayanların bundan sonraki süreçte söyleyecek herhangi bir lafı olmayacak.”İkinci büyük projenin ülkeye Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi olduğunu söyleyen Üstel, bunun da mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan iktisadi mali iş birliği protokolüne de işaret ettiği konuşmasında, ekonomiyi ve ülkedeki insanları rahatlatmak, üretimi artırmak için çalıştıklarını vurguladı.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, Türkiye’de seçimden sonraki ilk ziyaretin KKTC’ye yapıldığını anımsatarak, “TBMM’yi ve 85 milyon yurttaşı temsilen, KKTC halkına sevgilerimizi, saygılarımızı, iyi niyet temennilerimizi ve kıyamete kadar beraber olacağımız mesajlarını iletmek için buradayız…” dedi.Kıbrıs’ın Türkiye’nin milli davası olduğunu kaydeden Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:“Burada iki toplumlu, iki devletli bir çözümden başka çözüm olamayacağı on yıllarca devam eden tecrübenin sonunda öğrenilmiştir. Her zaman iyi niyetli şekilde diplomasi masasına oturan, çözüm için çaba sarf eden, çözüm bulabilmek için yeri geldiğinde fedakarlıklara katlanan Türk tarafı olmuştur ama maalesef hep ödüllendirilen karşı taraf olmuştur…”KKTC’nin yıllar içinde birtakım ambargolarla, ekonomik ve siyasi baskılarla karşı karşıya bırakıldığını kaydeden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Türkiye olarak hiçbir zaman uluslararası alanda Kıbrıs’ı yalnız bırakmadık. Tanınırlığının kabul edilmesi, uluslararası alanda varlığının tescil edilmesi için her türlü çabayı ve desteği vermeyi birinci vazifelerimizden biri olarak gördük” şeklinde konuştu.Ercan’ın 20 Temmuz’daki tören için hazırlandığını da ifade eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa’da birçok ülkede olmayan, uluslararası bir havalimanı açılacağını kaydederek, “Bu egemen bir Kıbrıs devletinin tescilinin ortaya konmasıdır. 20 Temmuz’da sadece bir havaalanı açılışı yapılmayacak, Kıbrıs Türk devletinin hangi seviye geldiği tüm dünyaya gösterilecektir” dedi.Enterkonnekte elektrik projesine de değinen Kurtulmuş, “Türkiye, Kıbrıs’ın çok daha ileriye gitmesi için mücadele ediyor” dedi.Üstel’in de konuşmasında değindiği Türkiye, KKTC ve Azerbaycan konusunda siyasi partiler üzerinden yapılan çalışmalara da işaret eden Kurtulmuş, Azerbaycan, Türkiye ve KKTC’nin üç devlet ama nihayetinde tek millet olduğunu söyledi.Kurtulmuş, tek millet olduklarını göstermek için Bakü’ye gideceklerini ve Azerbaycan’daki yetkililerle temaslarda bulunacaklarını belirtti.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:“Ümit ediyorum ki tüm bu gelişmeler, KKTC’yi uluslararası alanda daha güçlü bir noktaya götürür. Nihayetinde inandığımız şey şudur; uluslararası alanda sözünüzün ve davanızın güçlü olması tek başına yetmez. Sözünüzün güçlü olması için gücünüzün de etkili olması lazım. Ekonomik, siyasi, askeri gücünüzün, lojistik imkanlarınızın, kültürel gücünüzün, hepsinin çok güçlü olması lazım ki söylediğiniz güçlü tezler uluslararası camiada etki bulsun, karşılık bulsun. Türkiye olarak buna gayret ediyoruz.Her alanda gücümüzü daha tesirli hale getirmek için canhıraş bir mücadele veriyoruz ve cumhuriyetimizin ikinci asrı, Türkiye’nin hem sözünün, hem de gücünün etkili olacağı bir yüzyıl olacak. Bunun olabilmesi için de sizin burada KKTC olarak çok sağlam durmanız, ayaklarınızın yere çok sağlam basması ve tezlerinizin uluslararası alanda ciddi şekilde karşılık bulmasıyla kaimdir.”Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşen Numan Kurtulmuş, “Bugün artık uluslararası anlamda tanınmaya hazır bir KKTC vardır” dediCumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyetini Cumhurbaşkanlığında kabul etti. Kabulün ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile TBMM Başkanı Kurtulmuş basına açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve heyetinin, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yaptığına değinerek, Kurtulmuş ve heyetini KKTC’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.KKTC’nin her zaman anavatanın desteğiyle varlığı ve bekasını sürdürmeye devam edeceğine dikkat çekerek, Kıbrıs Türk halkının adada milli bir mücadele verdiğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM'deki konuşmasında 'Kıbrıs Türk halkı üzerinde uygulanan izolasyon, ambargo ve kısıtlamaların çağ dışı olduğu ve ortadan kaldırılması gerektiği; KKTC’nin tanınma zamanının geldiği' vurgusu yaptığına işaret etti. Tatar, daha sonra Özbekistan’daki toplantıda KKTC’nin gözlemci üye olarak Türk Devletler Teşkilatı'na Anayasal adıyla kabul edilmesinin aşama aşama KKTC’nin varlığına güç kattığını vurguladı.Doğu Akdeniz’deki Türk devleti KKTC’nin statüsünün daha da yükseldiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, asrın projesi Anadolu’dan aktarılan suyla tarımsal faaliyetlerdeki bir takım gelişmeler olduğunu, buna bağlı olarak iletişim sektörü ve hizmetler sektöründeki gelişmelerle yeni bir döneme girildiğini belirtti.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, ilk resmi ziyaretini KKTC’ye yaparak, hem KKTC’nin tezlerinin yanında durduklarını, hem de Türkiye’nin bundan sonraki süreçte KKTC’nin yanında duracağını ifade ettiklerini söyledi.Kurtulmuş, Türkiye ve KKTC’nin et ve tırnak gibi olduğunu hep söylediklerini, bunun fiiliyatta da böyle olduğunu bütün gelişmelerle ortaya koyduklarını kaydetti.Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 49 yıl geçtiğine işaret eden Kurtulmuş, o günden bu güne Türkiye’nin KKTC’nin yanında olduğunu teyit edip, gösterdiğini; KKTC’nin varlığını, bağımsızlığı ve egemenliğini devam ettirmesinin sadece Kıbrıs Türk halkı için değil, bölge barışı için de önemli bir adım ve mesele olduğunu vurguladı.“Türkiye’nin bu bölgedeki hak ve hukukunun korunması, Mavi vatandaki egemenlik haklarımızın temin edilmesi ve bunların tescillenmesi ve aynı zamanda KKTC’nin egemenlik haklarının da tescil edilmesiyle paraleldir” şeklinde konuşan Kurtulmuş, Kıbrıs Türk halkını yok sayan hiçbir fikrin bölgede kalıcı bir barışı kurması mümkün olmadığı gibi, Türkiye’nin kabul edeceği bir sonuç doğurmasının da mümkün olmadığını vurguladı.Egemen iki toplumun, egemen ve eşit varlığının korunması ve müzakerelerin bu şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, Kıbrıs müzakereleri başlığı adı altında yürütülen görüşmelerde hep kabul eden taraf, hep müzakerelere olumlu yaklaşan tarafın Kıbrıs Türkü ve Türkiye olmasına rağmen uluslararası alanda Güney Kıbrıs ve buna bağlı olarak Yunanistan’ın şımartıldığını ve Kıbrıs sorunun o çerçevede bir çözümsüzlüğe mahkum bırakıldığını anlattı.“Gelinen noktada çözümün belli. Kuzeyde artık KKTC bir milli kimlik olarak vardır. Bir bağımsız devlet yapısı olarak vardır. Bugün artık uluslararası anlamda tanınmaya hazır bir KKTC vardır” diyen Numan Kurtulmuş, önümüzdeki süreçte uluslararası alandaki KKTC’yi tanımaya yönelik veya en azından Kıbrıs Türkünün varlığını uluslararası alanda tescil etmeye yönelik adımların atılmasıyla KKTC’nin egemenliği konusunda beklenen adımların atılacağına inanç belirtti.Türkiye’nin her hal ve şart altında egemen, bağımız KKTC’nin haklarının sonuna kadar savulması için Kıbrıs Türk halkının yanında olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, “Bu pozisyonumuzu her şart altında sürdürmeye kararlıyız” dedi.“Esas meselenin KKTC’nin gelişerek, güçlenerek daha da ileriye doğru götürülmesidir” diyen Numan Kurtulmuş, bu amaçla Türkiye’nin üzerine düşen sorumlulukları azami seviyede yerine getirmeye gayret ettiğini aktardı.Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı projelere değinen Kurtulmuş, 20 Temmuz’da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Ercan Havaalanın yeni binasının açılışının gerçekleştirileceğini söyledi. Kurtulmuş, yeni Cumhurbaşkanlığı binası ve Meclis binasının da en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.Önümüzdeki süreç içinde hayata geçirilmesi planlanan projelere de değinen Numan Kurtulmuş, projelerle amaçlanın KKTC’nin egemenliğini, bağımsızlığını güçlü bir şekilde sürdürmek ve aynı zamanda KKTC’nin ekonomisini de güçlendirmek olduğunu kaydetti.