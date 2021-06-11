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KKTC’yi parti devletine çevirdiler

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HP Genel Başkanı Özersay: “KKTC’yi parti devletine çevirdiler, gerçekten yazık. Bu devlet kimsenin babasının malı değildir, hiç bir partinin malı da değildir

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KKTC’yi parti devletine çevirdiler
 
 
HP Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hükümete tepki gösterdi.
Özersay'ın paylaşımı şöyle:
“Geçen hafta gündeme getirdik, maalesef haklı çıktık. Bakanlar Kurulu kararı ile 3 milyon TL karşılığı hellim satın aldılar ve bir bölümünü UBP parti örgüt başkanları aracılığıyla dağıttılar. Meclis’te bu hafta yine sorduk, hükümet yine sus pus!
Hukuk devleti olması gereken KKTC’yi parti devletine çevirdiler, gerçekten yazık. Bu devlet kimsenin babasının malı değildir, hiç bir partinin malı da değildir”
Öte yandan dün Mecliste konuşan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Çanakkale Milli Mücadele Ortak Kültür Kamplarının daha önce de düzenlendiğini ancak pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin yapılamadığı bir dönemde öğrencilerin sağlığını düşündüğümüzde bu kampların nasıl mümkün olduğunu sordu. Kampın duyurusunun Türkiye’de AK Parti Grup Başkanvekili tarafından yapıldığını belirten Özersay, bir siyasi parti olmakla hükümet olmanın karıştırıldığı bir dönemden geçildiğini söyledi. Özersay, KKTC’nin bir parti devletine dönüştürülmesinin tehlikeli olduğunu savundu ve devam etti: “Geçen ay Türkiye ve KKTC arasında bir gençlik buluşması düzenlendi. Bu güzel bir şeydir. Ancak Başbakanlık web sitesinde “Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC Gençlik Buluşması’na Türkiye’nin 81 ilinden AK Parti Gençlik İl Başkanları ile KKTC UBP, YDP ve DP gençlik kolları katıldı” deniliyor. Eğer biz bir devletsek, siyasi partileri devlet konumuna sokmayacaksınız. Bu son derece yanlıştır. Etkinliğin adı AK Parti – UBP Gençlik Buluşması olsaydı itirazım olmazdı. Ama iki devlet arasında bir etkinlik bu şekilde yapılamaz. Türkiye gençliği AK Parti gençlik kollarından ibaret olmadığı gibi KKTC gençliği de UBP gençliğinden ibaret değildir. Burası bir hukuk devletiyse, parti devleti yaklaşımlarını bir an önce terk etmeniz gerekir.” 
Gündeme gelen her konunun kısa zamanda unutulduğunu aktaran Özersay, geçen hafta mecliste gündeme getirdiği bir hellim yardımının UBP eliyle dağıtılması konusunu yeniden meclise taşıdı. Bu konunun da parti devleti olma çabası olduğuna değinen Özersay, “3 milyon TL ayırarak aldığınız hellimi, salgın nedeniyle ihtiyaçlı olan kişilere dağıtacağınızı söylediniz. Bu dağıtımı UBP örgüt başkanlarının yaptığını Başbakan’a söyledim, ‘Bakalım’ dedi. Bazıları olması gerektiği gibi muhtarlıklar ve kaymakamlıklar üzerinden dağıtılırken bazıları da UBP örgüt başkanları tarafından dağıtıldı. Parti devleti gibi hareket etmeye başladınız. Bu devlete yapılacak en büyük kötülük budur. Bu devlet kimsenin babasının malı değildir. Bunu kabul etmeyiz.”

 
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