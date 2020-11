KKTC’yi artık dünya kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin artık dünyanın tanımasa bile kabul ettiği bir duruma geldiğini vurguladı





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üniter bir devlette Kıbrıslı Türklerin çok şey kaybedeceğini, azınlık bir statüye indirgeneceğini vurgulayarak, “Devlet kurmuş bu olgunluğa, bu erdeme ulaşmış bir halk olarak asla biz bunu kabul etmeyiz, edemeyiz” dedi.

Egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ama işbirliği içinde olan iki devlet istediklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Uluslararası camia buna farklı bakabilir ama bizim pozisyonumuz budur. Arkamızda da Türkiye Cumhuriyeti vardır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin artık dünyanın tanımasa bile kabul ettiği bir duruma geldiğini vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkı gerçeğinin artık dünyanın her yerinde kayıtlara geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halkın iradesinin tekrar ortaya çıktığını, Kıbrıs konusunda verilen mesajlar, yapılan değerlendirmeler ve temasların önemli olduğunu, Kıbrıs Türk halkının artık gerçekten egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet modelini onayladığını, benimsediğini ve bu sürece Türkiye Cumhuriyet’inin desteğinin önemini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konuda kesin net tavrını ortaya koyduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan istişarelerde bu mesajın geldiğini gördüklerini, ancak TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım KKTC’nin 37. Kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılarak, bunu paylaşmasının, Kıbrıs Türk halkı ve bütün dünyaya mesaj olarak vermesinin çok önemi olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin tanınması konusundaki girişimlerin uzun zamandır devam ettiğine işaret ederek, çizdikleri yol haritasının büyük bir oranda yerine geldiğini kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin yıllardır iyi niyetle federasyon görüşmelerini devam ettirdiğini, her türlü fedakarlık ve özveriyi gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, dünyaya da bu mesajın verildiğini, Kıbrıslı Türklerin barış, özgürlük için her türlü fedakarlığı yapma noktasında olduğunu anımsattı.

Annan Planı’ndan başlamak suretiyle, Crans Montana’ya kadar olan süreçten örnekler veren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugüne kadar bütün süreçlerin sonuçsuz kaldığını, Kıbrıs Türk tarafının onay verdiklerine, Rumların karşı çıktıklarını anımsattı.

Kıbrıs konusuna bir çözüm bulunsun diye bugüne kadar hep tavizlerin verildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Annan Planı’nda da çok tavizler verildiğini, Kıbrıs Türklerinin rahatsız olacağı derecede çok ödünler verildiğine dikkat çekti.

Konuşmasını “Rum tarafı Annan Planı’na evet deseydi, bugün Türk askeri adadan çekilmiş olacaktı. Avrupa Birliği’nin güvenlik mekanizmaları Kıbrıs Türkü’nün buradaki güvenliğini, beklentilerini verebilecek miydi” diye sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün devam etmesi taraftarı olduğunu kaydetti.

“KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki varlığı ve Kıbrıslı Türklerin idaresi ve iradesinde olmasının Doğu Akdeniz’deki zenginliklerin paylaşımında ulusal çıkarlarımızı çok daha güçlü kılıyor” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, dolayısıyla süreç içinde KKTC’nin çok daha önemli bir noktaya geldiğine işaret etti.

Bütün bu gelişmelere bağlı olarak siyasetin de geliştiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, federasyonun tehlikelerine dikkat çekti.

Tanınmış bir devlet olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, KKTC’yi 24 saatliğine bile tanımadığını, dolayısıyla oluşacak olan federasyonun bir bacağı olacak Kuzey Kıbrıs Türk devletinin yapacağı yasaları, tapuları, aldığı kararları kabul etmeyeceklerine inanç belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çünkü tanınmamış bir devletin yapacağı hiçbir şey olamayacağını, kağıt üstünde yapılacak bir anlaşmanın Kıbrıslı Türkleri çok zayıf kılacağını kaydetti.

Rumlarda, şimdiki Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı şeklinde bir düşüncenin hakim olduğunu, üniter bir devlette de Kıbrıslı Türklerin çok şey kaybedeceğini, azınlık bir statüye indirgeneceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar şöyle devam etti:

“Bizi ancak oraya yama yaparlar, devlet kurmuş bu olgunluğa, bu erdeme ulaşmış bir halk olarak asla biz bunu kabul etmeyiz, edemeyiz. Egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ama işbirliği içinde olan iki devlet istiyoruz. Uluslararası camia buna farklı bakabilir ama bizim pozisyonumuz budur. Arkamızda da Türkiye Cumhuriyeti vardır.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin bu politikaya onay verdiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Aslında bizim istediğimiz çok da zor bir şey değildir. Çünkü zaten Kıbrıs’ta iki ayrı devlet vardır. Bu iki ayrı devletin devamını söylüyoruz. Ama artık Kıbrıslı Türkler bu haksızlıklara karı karşıya kalmamalıdır. 46 yıl sonra, Kıbrıslı Türklere hala ambargo uygulanması İnsan Haklarına aykırıdır, bütün bunları dünyaya anlatmak bizlerin görevidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin artık dünyanın tanımasa bile kabul ettiği bir duruma geldiğini vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkı gerçeğinin artık dünyanın her yerinde kayıtlara geçtiğini kaydetti.KKTC’nin bugün 100’den fazla ülkeyle ticaret yapabilen, 100’den fazla ülkeden öğrencinin geldiği, bu kadar ülke ile her türlü teması yapabilen, Anavatan Türkiye’nin de desteği ile dünyada başka başka açılımlarla, geleceğe umutla bakabilen bir halk noktasına geldiğini vurguladı.





“Türkiye’ye müteşekkirim”



Ersin Tatar: “Türkiye’ye müteşekkirim ve bu siyaset bizi gelecekte daha iyi bir noktaya taşıyacak”





Kıbrıslı Türklerin varlığını en iyi şekilde sürdürebilmesi, refah, mutluluk, güvenlik içinde, daha müreffeh bir şekilde yaşayabilmesinin ancak kendi devleti çatısı altında olabileceğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, bunun niçin de siyasi zeminin sağlam olması gerektiğini, Türkiye’nin de bize gösterdiği yakınlığın, garantör ülke olarak verdiği mesajların siyasi zemini pekiştirip, sağlamlaştırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Ben Türkiye’ye müteşekkirim ve bu siyaset bizi gelecekte daha iyi bir noktaya taşıyacak diye düşünüyorum” dedi.

Gayrı resmi 5+1 toplanı için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bir çağrı yaptığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, kendilerinin buna onay verdiğini, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiades’in de bunu onayladığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ancak Kıbrıs Türk tarafının iki devlet söyleminin rahatsızlık verdiği yönünde basında bir takım haberlerin yer aldığını, rahatsızlık verdiği için de bu konferansın olup olmayacağı yönünde bir takım konuşmalar olduğunu söyledi.

“Çok sesliliğe ve demokrasiye önem veriliyorsa, bu toplantının yapılması lazım” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu toplantıda gerçekten Kıbrıs Türk halkının ne düşündüğünü ifade etme fırsatı bulunması gerektiğini, beklentinin bu olduğunu ve herkesin buna saygı göstermesi gerektiğini kaydetti.









“Maraş açılımı BM kararına aykırı değil”



Tatar, Maraş açılımının hiçbir BM kararına ve Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olmadığını vurguladı







Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hava koşullarına rağmen halkın Maraş’a ilgisini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’a dünya basının da çok ilgi gösterdiğini belirtti.

Maraş’ın insanlığa açıldığını, şu ana kadar Maraş konusunda mağduriyet içinde olan insanların Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden haklarını bulabileceklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 46 yıldır kapalı olan bu önemli ve güzel bölgenin tekrar insanlığa açılmasını ifade etmenin çok güzel olduğunu söyledi.

Yapılan Maraş açılımının hiçbir BM kararına, Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu düşünmediğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle konuştu:

“İnsan hakları her şeyin üzerindedir. 46 yıldır hiçbir çözüm bulunamıyorsa, karşılıklı olarak bir takım anlaşmalar imzalanamıyorsa, bir 46 yıl daha Maraş’ı kapalı tutmanın hiçbir gereği yoktur. Zaten Maraş’ın büyük bölümü de açıktır. Kapalı olan otellerin bulunduğu, deniz sahilindeki 5 km’lik bölgeydi. Vakıflar İdaresi’nin ciddi anlamda belgelere dayalı iddiasına göre zaten, bu bölgede bulunan bir çok yer çeşitli vakıflara aitti. Onların da, ellerindeki belgelerle Taşınmaz Mal Komisyonuna başvurması gerekmektedir. Şu ana kadar 300’den fazla Rum başvuruda bulundu.”

Mallarını isteyen sadece Rumlar değil, İngiliz, Amerikalıların da bulunduğunu, Maraş’ın insanlığa açıldığını, bunun hiçbir tartışması olamayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hiçbir şeyi hukuka aykırı yapmadıklarını, açılanın sahil ve kamu alanları olduğunu ki bunların zaten halka ait olduğunu kaydetti.

Maraş’ın KKTC sınırları içinde ve KKTC toprağı olduğunu, burada bir tereddüt olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1974’te sonra adanın böyle şekillendiğini ve Maraş’ın Kıbrıslı Türklerin egemenliği dahilinde olduğunu anımsattı.

Mülkiyetin sahibinin kimde olduğunun tartışılabileceğini, onların da mağdur edilmeyeceğinin zaten söylendiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Ya gelecek, ya satıp gidecek. Tapuyu itibarlaştıracağız. Burada insan hakları adına bu yapılıyor. Siyaseten de aykırı bir durum yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar; Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gösterdiği yakın alaka ve ilgiden dolayı teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü ekibine, KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümünde KKTC’de bulunan tüm konuklara minnet ve şükranlarını ifade etti.

Kıbrıs Türklerinin bu manzarayı, tabloyu özlediğini, törenlerdeki tablonun halka moral olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, insan ilişkileri, diğer ilişkiler ve toplumsal ilişkilerde herkesin herkese daha saygılı olması gerektiğini, sosyal medyanın kötüye kullanılmaması gerektiğini mesajını verdi.







“Kabloyla elektrik gelirse enerji ucuzlar”



Türkiye’den Enerji ve doğal gaz getirilmesi konusunda değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkedeki enerji maliyetlerinin çeşitli sebeplerden dolayı yüksek olduğunu, Türkiye’deki enerji maliyetlerinin ise ülkeninkinin 3’te biri olduğunu aktardı.

Dolayısıyla uzun vadede bunun yatırımın yapılabilmesi ve kabloyla elektriğin getirilebilmesi halinde ülkedeki enerji maliyetlerinin düşeceğinin aşikar olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, bütün sistemin de bu kabloya kurulamayacağını, bunun bir yedeğinin olması gerektiğini, dolayısıyla güneş enerjisinin de bununla birlikte geliştirilmesi gerektiğini anlattı.