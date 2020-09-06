“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”

Türkiye basını, KKTC'ye deniz ve hava üssü kurulacağını, İHA üssü olarak kullanılan Geçitkale'nin güçlü bir hava üssüne dönüştürülmesinin, takviye asker ve zırhlı birlik çıkarılması ve füze sistemleri yerleştirilmesinin gündemde olduğunu belirtti

Türkiye'nin son dönemde Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgedeki gücünü hissettirmeye başlaması emperyalist devletleri rahatsız etti. Suriye'de PKK/YPG'yi, Libya'da Hafter'i Türkiye'nin önüne sürenler, şimdi de Yunanistan'ı kullanarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını engellemeye çalışıyor. Ankara ise Doğu Akdeniz konusunda ise hak ve menfaatlerinden geri adım atmama konusunda kararlığını devam ettiriyor. Bu kapsamda Türkiye, Akdeniz'de askeri varlığını daha da güçlendirecek.

“KKTC’YE TAKVİYE ASKER, ZIRHLI BİRLİK VE FÜZE SİSTEMİ YERLEŞTİRİLECEK”

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, hem KKTC'de hem Libya'da deniz ve hava üssü kurulacak. İHA üssü olarak kullanılan Geçitkale'nin güçlü bir hava üssüne dönüştürülmesi, KKTC'ye takviye asker ve zırhlı birik çıkarılması ve füze sistemleri yerleştirilmesi de gündemde. Bu süreçte 42 yıldır kapalı olan Maraş turizme açılacak. İncilik Üssünün statüsü de yeniden gözden geçirilecek. Libya ile iş birliği derinleştirilecek. Türkiye'ye Libya'daki askeri varlığını daha da artıracak. Doğu Akdeniz'de yeni alanlarda NAVTEX ilan edilecek. Buralarda eğitim atışlarının yanı sıra sismik ve sondaj gemilerinin faaliyetleri sürecek.

S-400'LER AKTİF EDİLEBİLİR

Öte yandan testleri yapılan S-400'lerin bu süreçte menzilinin Doğu Akdeniz'i de kapsayacak şekilde aktif hale getirilebileceği de belirtiliyor. S-400'lerin halihazırda aktif olduğunu söyleyen askeri uzmanlar, sistem aktif olmasa testlerinin yapılamayacağını, bunun alenen açıklanmasının ülkenin menfaatleri açısından doğru olmadığını vurguluyor. Ayrıca, Rusya ile ikinci bir S-400 anlaşmasının gündemde olduğu, ABD'nin vermediği F-35'lerin yerine de Moskova'dan 5'inci nesil savaş uçağı alımının yapılabileceği ifade ediliyor.

PROF. DR. SITKIN: GÜCÜMÜZÜ GÖSTERİYORUZ

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile küresel ve onların bölgesel müttefikleri arasında hakimiyet mücadelesi yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Sıtkın "Türkiye gücünü artık Doğu Akdeniz'de de gösterdi. Akdeniz'in klasik hegemon ve kolonyal güçleri Fransa, ABD, Almanya, İtalya, İngiltere'nin Türkiye'nin bölgede güçlenmesi hoşuna gitmiyor. Türkiye bir şekilde burada sınırlandırmak istiyorlar" diye konuştu. Türkiye'nin kararlı tutumunun Batılı koloniyel güçlerin ve onların bölgesel müttefiklerini akamete uğrattığını belirten Bilgin "Bugün Yunanistan'ı kışkırtmalarının arka planında da bu var" ifadesini kullandı.



