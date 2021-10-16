KKTC’ye İranlı ilgisi

KKTC'ye gelen yolcuların uyruklara göre dağılımına bakılacak olursa ilk sırada İranlılar yer aldı. İran’dan bu yıl ülkemize 4 bine yakın yolcu giriş yaparken, ikinci sırada Pakistan uyruklular, üçüncü sırada Rusya’dan gelenler oluşturuyor





2020 yılının ilk sekiz ayında hava ve deniz yolu ile ülkemize gelen yolcu sayısı 341,001 ( KKTC uyruklular hariç) iken 2021 yılı Ocak-Ağustos dönemi için bu rakam % 49.2 oranında azalarak 173,315 olarak gerçekleşti. TC uyruklularda % 53.1, diğer yabancı uyruklularda ise % 32.6 oranında bir düşüş gerçekleşti.

2020’nin ilk sekiz ayında ülkemize 275 bin 433 Türkiyeli yolcu girişi olurken, 2021 de bu rakam 129 bin 148’de kaldı. 2021’de ülkemize gelen Türkiyeli yolcu sayılarının düşük olmasındaki en önemli faktör pandemi nedeniyle Ocak- Mart 2020’deki aylarda ülkeye giriş sayısının çok düşük olması.

PANDEMİNİN ETKİSİ 298 BİN YOLCUYA SEBEP OLDU

Pandeminin başlamadığı 2020’nin İlk üç ayında ülkemize giriş yapan yolcu sayısı 285 bin 73 olurken, pandeminin başladığı ayni dönemde bu rakam 21 bin 875’te kaldı. Aradaki fark ise 263 bin 198 oldu.

2020’nin Nisan ve Haziran dönemlerinde ise KKTC’ye 581 yolcu hava ve deniz yolundan giriş yaparken 2021’in ayni döneminde ise bu sayı 40 bin 831’e yükseldi.

İLK ÜÇ AYDA 217 BİN 273 YOLCU FARKI

2021’de hem uçak hem de gemi seferi sayısının düşüklüğü, hem de kısıtlamalar nedeniyle Ocak- Mart aylarında ülkemize 9 bin 25 Türkiyeli yolcu giriş yaparken, 2020’nin ayni döneminde pandemi henüz başlamamışken bu rakamlar 226 bin 298 olarak gerçekleşmişti.

2020 Nisan ve Mayıs aylarında ise adamıza sadece 60 Türkiyeli giriş yaptı. 2021’nin ayni aylarında ise açılımlarla birlikte bu sayı 13 bin 337’ye yükselmiş durumda. Aradaki yolcu farkı ise 13 bin 314 oldu.

2021’in ilk sekiz ayında Ercan Havalimanı’ndan ülkemize 207 bin 688 yolcu girişi olurken, bunun 129 bin 148’ini Türkiyeliler, 44 bin 167’sini ise diğer yabancılar oluşturdu.

İlk 8 ayda ise 34 bin 373 KKTC vatandaşı ülkelerine geri döndü.

Ocak-Ağustos 2021 döneminde KKTC'ye hava ve deniz yoluyla 44 bin 167 yolcu giriş yaparken yolcuların uyruklara göre dağılımına bakılacak olursa ilk sırada İranlılar yer aldı.

İran’dan 2021 yılında ülkemize 3 bin 773 yolcu giriş yaparken, ikinci sırada 3 bin 76 ile Pakistan uyruklular, üçüncü sırada ise 2 bin 155 ile Rusya’dan gelenler oluşturuyor. 2 bin 62 kişi ise İngiltere’den gelen Kıbrıslı Türkler de ilk beş arasına girenler arasında yer aldı. İngiltere’den gelen Kıbrıslı Türkleri bin 697 ile Almanlar ve bin 624 ile Ürdün’den gelenler izliyor.

2020’ye göre 2021’de gelenler arttı

2020 yılına göre İran’dan KKTC’ye giriş yapanlarda yükseliş oldu.2020’de 2 bin 734 kişi gelirken 2021’e göre yüzde 38’lik bir artış oldu. İkinci sırada yer alan Pakistanlılar 2020’de 1983 kişi giriş yaparken artı yüzde 55’lik bir yolcu girişi yakaladı. KKTC’ye 2021 yılında ABD’den 727, Azerbaycan’dan 645, Irak’dan 914, İsveç’ten 232, Moldova’dan 272, Romanya’dan 193, Suriye’den 602, Türkmenistan’dan 596, Ukrayna’dan 1235, ve Yunanistan’dan ise 93 kişi hava ve deniz yollarından KKTC’ye giriş yaptı.

