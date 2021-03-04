KKTC’ye 2 buçuk milyar TL yeni kaynak

KKTC ile Türkiye arasında 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü imzalandı. TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, anlaşma ile KKTC’ye bu yıl 2 buçuk milyar TL kaynak ayıracaklarını vurguladı

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da baş başa görüşme yaptı.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan görüşmelerin tamamlanmasının ardından Saner ile Oktay ortak basın toplantısı düzenledi.Basın toplantısı sonrasında ise, 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü imzalandı.Fuat Oktay “Amacımız KKTC’de çarpan etkisi yüksek alanları güçlendirerek kendi kendine yeten bir KKTC ekonomisinin oluşmasına katkı vermektir. Bu anlaşma ile KKTC’ye bu yıl 2 buçuk milyar Türk lirası yeni kaynak ayırıyoruz. Geçen yıldan devreden tutarla birlikte toplam 3 milyar 250 milyon liralık bir destek öngörüyoruz. Anlaşmanın temeli; dayanışmadır, samimiyettir ve kardeşliktir.” dedi.Oktay, KKTC’de “topluma dokunan”, “aksayan yönleri dönüştüren” ve “sürdürülebilir özellikte” pek çok alanda destekler sağlayacaklarını, bu alanları da belirlediklerini söyledi.2021 Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının, yatırım odaklı yapısıyla özellikle ulaşım, haberleşme, ticaret, sanayi, gençlik ve spor ile yerel yönetimler alanında mevcut altyapıyı güçlendirecek eylemlerden oluştuğunu ifade eden Oktay, şunları kaydetti:“Sağlık alanında altyapı yatırımları, Karayolu projeleri, KKTC’de yeni bir Organize Sanayi Bölgesi kurulması kapsamında; Türkiye’den bir OSB ile tecrübe paylaşımı ortaklığı oluşturulmasının yanı sıra kurulacak OSB’ye yönelik enerji teşviki ile altyapı destekleri sunulması ve OSB mevzuatı hazırlanması, Bürokrasinin azaltılmasına yönelik KKTC e-devlet işbirliği ve veri merkezi projesi, Uzaktan eğitimde ilk, orta ve lise eğitimini kapsayacak şekilde KKTC- EBA işbirliği, KKTC’de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi çalışmaları ve Türkiye’deki belediyeler ile işbirlikleri, Gençlik, spor, turizm ve kültür projeleri bu yıl imzaladığımız anlaşma kapsamında işbirliği yapacağımız alanlardan bir kaçıdır.Ticaretin güçlendirilmesi yönünde ise önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan KKTC’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirerek fırsata çevirebileceğimiz faktörleri netleştirecektir. Ayrıca Covid’le mücadele ve Covid’in pek çok sektörde açtığı yaraların sarılması da anlaşma kapsamındadır.Bu eylemlerin uygulanmasını Sayın Başbakanla birlikte sıkı şekilde takip edecek ilerlemeleri gerek kurumlar arası gerek meslek kuruluşları ve STK’lar arası işbirlikleri ile perçinleyeceğiz.Daha müreffeh bir KKTC için ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliklerinin hayata geçirilmesi ile planlanan eylemlerin daha hızlı şekilde hayat bulacağına inanıyorum.”KKTC’de gerçekleşen yapısal dönüşümlerin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde destekledikleri kalkınma hamlesinin başarıya ulaşmasının en büyük arzuları olduğunu ifade eden Oktay, şöyle devam etti:“Bununla birlikte KKTC’ye uluslararası alanda haksız şekilde örülmüş suni engellerin biran önce kaldırılması da son derece elzemdir. Uluslararası toplumun vicdanında ‘ön yargıların hakikatlerin önüne geçmesi’ kabul edilemez.Kıbrıs meselesinin çözümüne dair Rum tarafının hiçbir zaman hiçbir somut adımı olmamıştır.Buna rağmen ambargolarla, yok sayılmalarla başbaşa bırakılan, kovidle mücadele gibi bir konuda dahi adeta kaderine terk edilen KKTC halkı olmuştur. Gönderdikleri aşı sayıları, aşı hibelerine yaklaşımları ortada…AB, KKTC’ye zikretmeye bile değmeyecek cüzi miktarda aşı gönderebilmiştir.Biz anavatan ve garantör ülke olarak, elbette buna seyirci kalmadık ve bundan sonra da kalmayacağız.