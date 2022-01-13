KKTC’nin yerli otomobili Günsel artık Metaverse dünyasında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) geliştirilen Akdeniz’in elektrikli otomobil markası Günsel’in, yükselen metaverse (sanal evren) platformlarından Decentraland’de açacağı Showroom’u ile sanal gerçeklik evrenine adım attığı belirtildi.

Günsel Basın Bürosundan yapılan açıklamada, dünyanın geleceğini şekillendirecek teknolojik gelişmeler arasında elektrikli otomobil ve Web 3.0’la insanların hayatına giren ‘metaverse’in ön plana çıktığına işaret edilerek, “Günsel’in, yükselen metaverse platformlarından Decentraland’de satın aldığı arsa üzerine inşa edeceği Showroom’u ile elektrikli otomobil deneyimini, en önemli sanal gerçeklik evrenlerinden birine taşıyarak, bu iki teknolojiyi birleştiriyor” denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“GÜNSEL de Decentraland’de acacağı Showroom’u ile seri üretim öncesinde ilk modeli B9 ve ikinci modeli J9’u bu yeni evren üzerinden dünya ile buluşturmayı amaçlıyor. GÜNSEL, teknolojinin gelişimine paralel olarak metaverse evreninde yaşanacak ilerlemelerle birlikte, sanal evrende araçlarla test sürüşlerinin de yapılabileceği ‘Günsel Etkileşim Merkezi’ oluşturmayı da amaçlıyor. Ethereum tabanlı hizmet veren Decentraland’de GÜNSEL NFT’lerinden satın alan kullanıcılar, seri üretime geçilmesiyle birlikte satışa çıkacak olan Günsel B9’lardan öncelikli alım hakkına da sahip olacaklar.”

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Günsel’imizi sanal gerçeklik evrenleri üzerinden dünyanın her yerinde potansiyel kullanıcılarımızla buluşturacağız” ifadelerinde bulundu.