KKTC’nin kontenjanları yüzde 75'i doldu

ÖSYM Ek Yerleştirme sonuçlarına göre, 1460 öğrenci daha KKTC’ye kayıt yapma hakkı elde etti. KKTC'ye verilen kontenjanlarda yüzde 75'lik doluluk oranına ulaşıldı



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonucunda, lisans programlarına 14 bin 924, ön lisans programlarına 33 bin 427 olmak üzere 48 bin 351 aday yükseköğretim kurumlarına, 17 bin 314 aday ise açıköğretim programlarına yerleşti.

ÖSYM Ek Yerleştirme sonuçları dün açıklandı. KKTC'ye verilen kontenjanlara göre yüzde 75'lik doluluk oranına ulaşıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ÖSYM Ek Yerleştirme sonuçlarında, KKTC'ye verilen kontenjanlara göre yüzde 75'lik doluluk oranına ulaştıklarına vurgu yaptı.

Yükseköğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler de, dün açıklanan ÖSYM Ek Yerleştirme sonuçlarında, KKTC'ye verilen kontenjanlara göre %75'lik doluluk oranına ulaşıldığını açıkladı.

Geçen yıl ilk yerleştirmede 8 bin 39 öğrenci, ek yerleştirmede 866 öğrenci olmak üzere toplamda üniversitelerimize 8 bin 905 öğrencinin yerleştiğini, oranın da %64 olduğunu hatırlatan Öztürkler, bu yıl ise ilk yerleştirmede 8 bin 844 öğrenci ek yerleştirmede ise 1460 öğrenci toplamda da 10 bin 304 öğrenci rakamına ulaşıldığını belirtti.

Öte yandan Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'nda, 2017'de yüzde 76,45 olan doluluk oranının 2018'de yüzde 84,69'a, 2019'da yüzde 91,36'ya, 2020'de ise yüzde 93,19'a yükseldiği hatırlatıldı. Raporda ayrıca YKS'nin ilk defa uygulandığı yıla göre, boş kontenjanlarda 71 bin 2 azalma sağlandığı ve ek yerleştirmeyle 2020 yılı kontenjan doluluk oranının artacağının belirtildiği anımsatıldı.

Açıklamada “geçen seneki gibi bu sene de hem örgün hem açık öğretim programlarında, hem devlet hem vakıf hem de KKTC üniversitelerinde boş kontenjanlar önemli bir oranda azalmıştır. Ek yerleştirmeye başvuruda bulunan 87 bin 310 adayın 47 bin 537'i ön lisans, 18 bin 128’i lisans olmak üzere 65 bin 665 aday bir yükseköğretim programına yerleşerek yükseköğretime dahil olmuştur. Bir başka ifade ile ek yerleştirmeye başvuran adayların yüzde 75'i bir yükseköğretim programına yerleşmiştir."”denildi.



