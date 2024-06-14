"KKTC’nin ciddi bir ekonomik potansiyeli var"

Ticaret Odası Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, KKTC’nin ciddi bir ekonomik potansiyelinin olduğunu ifade ederek, “Kişi başına düşen gelirimiz 13-14 bin dolar seviyelerindedir" dedi

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası heyetiyle Isparta'da bir araya gelen Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, Türkiye ile KKTC iş insanlarını yakınlaştırmayı, birlikte iş yapmalarını kolaylaştırmayı ve Türkiye ile KKTC arasındaki ticareti artırıp genişletmeyi hedefleyen faaliyet ve çalışmalara büyük önem ve öncelik verdiklerini söyledi.

KKTC’nin ciddi bir ekonomik potansiyelinin olduğunu ifade eden Gündoğdu, “Kişi başına düşen gelirimiz 13-14 bin dolar seviyelerindedir.” diye konuştu. Gündoğdu, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin en önemli ticaret ortağı olduğunun altını çizdi.

Gündoğdu, “Elimizdeki 2023 yılı verilerine göre, 2023 yılında 2.8 milyar dolarlık ithalat ve 159 milyon dolarlık ihracat yapmışız. İthalatımızın yüzde 70’ini Türkiye’den yapmışız. İhracatımızın ise yüzde 80’ini Türkiye’ye gerçekleştirmişiz.” ifadelerine yer verdi.

Bu küçük adada, böyle bir ithalat hacmine ulaşılmasının KKTC’nin bir hizmetler ülkesi olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Gündoğdu, şöyle devam etti:

“Bu bağlamda en önemli potansiyellerimizden birisinin, turizm sektörü olduğu görülmektedir. Adamıza gelen yolcu sayısı her yıl artmaktadır. 2023 yılında hava ve deniz yolu ile ülkemize gelen yolcu sayısı 1,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında ülkemize 100’den fazla ülkeden yolcu gelmiştir. KKTC’ye gelen yolcuların yüzde 80 kadarı da yine Türkiye’den gelmektedir. Yenilenmiş olan Havaalanı’nın yüksek bir yolcu potansiyeli vardır. Özellikle çeşitlenen turizm ürünlerinin gelişmesine katkıda bulunacak bir potansiyele sahibiz. Yaz turizmi gibi, kültür turizmi potansiyelimiz de yüksektir.

Adamız bir turizm ülkesi olmasına karşın belli segmentlerde yatak açığı olduğundan da söz ediliyor. Ercan Havaalanının yıllık 10 milyon yolcuya hizmet verebileceği düşünüldüğü zaman daha etkili bir turizm destinasyonu olabilmek için 20-30 bin yatağa daha ihtiyaç duyuluyor. Bu durumda turizm yatırımlarının önemi ortaya çıkmış oluyor. Turizm yatırımlarının verimli bir yatırım alanı olmaya devam edeceğini KKTC ekonomisinin motor gücü olmayı sürdüreceğini düşünmekteyiz.”

KKTC’de yüzden fazla ülkeden öğrenci bulunduğunu belirten Gündoğdu, “Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere, birçok ülkeden öğrenciler bulunuyor. Bir yüksek öğretim adası olan ülkemizdeki öğrencilerin yüzde 40’ı Türk öğrencilerdir.” dedi.

Gündoğdu, ithalattaki öğrenci ve yolcu kapasitesi oranları dikkate alındığında, KKTC’nin geliştirmekte olduğu hizmet sektörlerinin başlıca destekçisinin Türkiye olduğunun net bir şekilde görüldüğünü ifade etti.

Gündoğdu, “Ülkemiz ekonomisi, Türkiye ekonomisi büyüdükçe büyüyebilmekte; Türkiye ekonomisinin sunduğu olanakları kullanarak turizm, inşaat ve yükseköğretim sektörleri örneğinde olduğu gibi üçüncü ülke vatandaşlarına da hizmet verebilir duruma gelerek dünyaya açılabilmektedir. İnşaat sektörümüz, özellikle Kuzey ülkelerinin yurttaşları için konutlar üretmektedir. Adamızdan konut sahibi olan yabancı ülke yurttaşlarının sayısı 100 bini aşmış bulunmaktadır. Gelişen pazarlama etkinlikleri sayesinde bu pazardan giderek daha büyük bir pay alabileceğimize inanıyoruz.” diye konuştu.

İklim ve toprak özellikleri buna uygun olan KKTC’de çağdaş tarımın gerektirdiği ölçüde su kaynağına sahip olduğunu da bildiklerini ifade eden Gündoğdu, örtü altı ürünlerin maliyetinin kısmen daha düşük olacağını ve piyasaya erken girme avantajı ile birleştiği zaman bunun önemli bir kazanca dönüşebileceğini varsaydıklarını söyledi.

KKTC’de Türkiye destekli olarak sürdürülen Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi’nde ihracata yönelik üretim için yeni bir Organize Sanayi Bölgesi oluşturulması projesinin de kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Gündoğdu, katkılarından dolayı Türkiye’ye bir kez daha teşekkür ederek “Kıbrıs Türk halkının ekonomik varoluş olanaklarını güçlendirmeyi sizlerle birlikte çalışarak yapabileceğimizin bilincinde olduğumuzu ve birlikte çalışmayı sürdürmek için her türlü gayreti göstereceğimizi bilmenizi isterim.” ifadelerine yer verdi.

