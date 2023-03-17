“KKTC’nin aramıza katılmasıyla güçlendik”

KKTC’nin gözlemci ülke olduğu Türk Devletleri Teşkilatı’nın Olağanüstü Zirvesi’nde konuşan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan “KKTC’nin aramıza katılmasıyla aile meclisimiz daha da güçlendi” dedi

KKTC’nin gözlemci ülke olduğu Türk Devletleri Teşkilatı’nın Olağanüstü Zirvesi Devlet Başkanları Toplantısı, Azerbaycan’ın teklifi üzerine Ankara’da düzenlendi.

Olağanüstü Zirve’ye Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgız Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dönem Başkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülkeleri temsilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmen Halkının Milli Lideri, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveye hitabında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, “KKTC’nin aramıza katılmasıyla aile meclisimiz daha da güçlendi. Kıbrıs Türk halkına desteğimizi somutlaştırdık. KKTC’nin tanınması ve Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı izolasyonların kaldırılması için vermiş olduğumuz mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

