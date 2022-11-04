Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türk askerinin adadan çekilmesini, garantilerin sulandırılmasını, KKTC’nin sonlanmasını kabul etmediklerini dile getirdi



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'ye Ankara Üniversitesi tarafından Dostluk Payesi Beratı verildi.

Üniversitenin Rektörlük Senato Salonunda gerçekleşen tören saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Ünivar konuşma yaptı.

Töre'nin özgeçmişinin okunmasının ardından üniversitenin berat ile ilgili Yönetim Kurulu kararı paylaşıldı ve Rektör Ünivar tarafından Töre'ye berat takdim edildi.

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de sondaj yapmasını, sismik araştırma gemisini bulundurmasının da bu çevreler tarafından istenmediğini ifade eden Töre, şöyle devam etti:

“Ama ABD okyanusların ötesinde, Fransa, İngiltere denizlerin ötesinde Doğu Akdeniz’de bulunmayı kendinde hak görüyor. Doğu Akdeniz’in tam göbeğinde KKTC var. Türkiye, Doğu Akdeniz’in en büyük ülkesi, en büyük kıyıya sahip bir ülke olmasına rağmen Doğu Akdeniz’de olmamalıymış

KKTC sonlanacakmış ve yeniden Birleşik Kıbrıs olacak. Kısacası, bizi eski günlere götürmek istiyorlar. Biz bunları geçmişte çok büyük acılar yaşayarak tecrübe ettik. Böyle barış olmaz”

Kıbrıs Türk halkı olarak, Türk askerinin adadan çekilmesini, garantilerin sulandırılmasını, KKTC’nin sonlanmasını kabul etmediklerini dile getiren Töre, bu oyunlara gelmemek gerektiğine işaret etti.

Geçmişte Kıbrıs Türk halkının birçok anlaşmaya evet derken, Rumların hayır dediğine de işaret eden Töre, bugün artık gelinen noktada, Anavatan Türkiye Cumhuriyetinin ve KKTC’yi yönetenlerin “Kıbrıs’ta iki eşit egemen devlet var. İki devletten başka bir şeyi kabul etmiyoruz. Canımızla kanımızla yoğurduğumuz, şehitlerimizin bize emanet bıraktığı KKTC’den taviz vermeyiz. Vazgeçmeyiz” dediğini söyledi.

