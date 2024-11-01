KKTC’den kayıplara 100 bin Euro bağış

KKTC, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin Euro bağış yaptı. KKTC’nin Böylece 2006’dan bugüne KŞK’ ya sağladığı mali yardım toplamı 683 bin Euro’ya ulaştı

KKTC’nin Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 100 bin Euro bağış yaptığı bildirildi. KKTC’nin 2006’dan bugüne KŞK’ ya sağladığı mali yardım toplamı 683 bin Euro’ya yükseldi. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderler tarafından 1981 yılında, Birleşmiş Milletler himayesindeki bir anlaşmayla kurulan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi Projesi, 2006 yılında aktif olarak işlev kazandı. Komite, kayıp şahısların gömülü oldukları yerden çıkarılması, kimliklendirilmesi ve ailelerine iade edilmesine yönelik misyonlar üstleniyor. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan, şu ana kadar 1051 kişi kimliklendirildi ve usulüne uygun bir cenaze töreni düzenlenerek ailelerine teslim edildi.