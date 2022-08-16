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“KKTC’den asla vazgeçmeyeceğiz”

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14 Ağustos 1974’te Haspolat bölgesinde şehit düşen askerler dün anıldı

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“KKTC’den asla vazgeçmeyeceğiz”

 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 14 Ağustos 1974’te Haspolat bölgesinde şehit düşen askerler için düzenlenen törene katıldı.
Meclis Başkanı Zorlu Töre törendeki konuşmasında Şehitlik anıtındaki "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır"  yazısını okuyarak bu toprakların artık vatan olduğunu söyledi.
Töre, bu toprakların canı cana kana katarak vatan yapıldığını, Mehmetçik ve mücahitin birlikte can verdiğini belirtti.
Haspolat’ın ebediyen bir Türk yurdu olarak kalacağına değinen Töre, 74 Barış Harekatı'yla Türk ordusuna duyulan hasretin sona erdiğini ve artık bu topraklardan gitmeyeceğini ifade etti.
Kıbrıs Türk halkının büyük bir direniş sergilediğini vurgulayan Töre, bugün ambargolar altında kalan Kıbrıslı Türklerin bu sıkıntıları da geçmişte verdiği çetin mücadeleler gibi göğüsleyeceğine inandığını kaydetti.
Bugün garantilerin ortadan kalkması için bazı çevrelerin mücadele ettiğini anımsatan Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, Anavatan'dan ve onun garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.
 
 
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