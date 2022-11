“KKTC’de sağlık turizmi gelişmeye devam edecek”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan, Antalya’da düzenlenen Turizm Fuarı’na katıldı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, milletvekili Ahmet Savaşan, Antalya’da düzenlenen Turizm Fuarı’na katıldı.Konseyden yapılan açıklamaya göre, Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın sağlık ve diğer alternatif turizm avantajlarını anlattı.Sunumunda Covid-19 salgınının küresel zaman ve mekan sıkıştırmasının bir sonucu olduğuna işaret eden Savaşan, salgının dünyanın ekonomik, politik, sosyal, kültürel, turistik ve diğer bütün faaliyetlerini derinden etkilediğine vurgu yaptı.Savaşan, salgın esnasında gelişmiş ülkeler ve Akdeniz çanağındaki turizm bakımından rakip ülkeler arasında vaka, iyileşme, vefat sayıları ve tedavi olanakları açısından pandemiyi en iyi yöneten ülkelerden birinin Türkiye bir diğerinin ise KKTC olduğunu belirtti.Savaşan, “Ülkelerimizin uluslararası alanda yankı bulan bu başarısı Türkiye’ye de Kuzey Kıbrıs’a da olan güveni arttırmıştır” dedi.Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin 2025 yılına kadar 143 milyar dolarlık hacme ulaşacağı hesaplanan sağlık turizmi pazarından KKTC’nin daha fazla pay alabilmesi için çalışmalarını arttırdığını söyleyen Savaşan, konseyin, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve sektör temsilcilerinin iş birliğiyle yeni ürünler geliştirerek 2023 yılına yönelik dijital tanıtım pazarlama faaliyetlerini de çoğalttığını anlattı.Sağlık turizminin sadece hastaneler ve kliniklerde sunulan medikal hizmetlerden ibaret olmadığına dikkat çeken Savaşan, SPA ve wellness alanının da geliştiğine işaret etti.“Gerek dünyada hızla değişen tatil anlayışı, gerekse de pandemi sürecinde halkımızın sağlığını koruma noktasında elde ettiğimiz başarının katkısıyla, sağlık ile turizm hizmetlerini birleştirerek; medikal, ileri yaş ve engellilere yönelik sunduğumuz paketler sayesinde, gerekse de otellerimizde sunduğumuz özel SPA ve Welness ürünlerimiz ile ülkemiz Kuzey Kıbrıs her geçen gün nitelikli turistler tarafından daha fazla tercih ediliyor. Kısa vadedeki hedefimiz 10 bin sağlık turisti ve 100 Milyon USD gelir elde etmektir. 2022’nin ilk altı ayına baktığımızda ülkemize gelen sağlık turisti sayısının koyduğumuz hedefi tutturacağımızı gösteriyor”2019 yılında nüfusunun 3 katından fazla turist ağırlamayı başaran Kuzey Kıbrıs’ın, Covid-19 ile mücadelede elde ettiği başarıyla birleştirerek sunduğu tatil, kültür, kongre, spor, sağlık, inanç gibi turizm alanlarında dünyaya alternatif bir turizm destinasyonu sunduğunu söyleyen Savaşan, İstanbul Havaalanı’ndan bir saatlik uçuş mesafesinde olan Kuzey Kıbrıs’a dünyanın her yerinden kolaylıkla ulaşılabildiğini anlattı.Savaşan, “Kıbrıs tarihin her döneminde, stratejik, politik, ticari ve dini sebeplerden dolayı her zaman istenilen ve cazibesini hiçbir zaman yitirmemiş bir ada olmuştur. Misafirlerini 300 günden fazla güneşle buluşturan Kuzey Kıbrıs 10 ay deniz keyfi yaşanmasına olanak sunuyor. Altın kumsallar, geniş konaklama ve eğlence imkanlarına sahip olan ülkemiz, güçlü kongre olanakları ve alternatif turizm imkanları ile de fark yaratıyor” ifadelerini kullandı.