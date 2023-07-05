KKTC’de Rus patlaması

Ülkeye bu yılın ilk beş ayında hava ve deniz yoluyla ülkeye gelen yolcu sayısı toplam 619 bin 354 oldu. 2022'nin ilk beş ayında bu sayı 465 bin 31 olarak kaydedilmişti Ülkeye gelen yolcu sayısında Ruslar başı çekti. 2022’nin ilk beş ayında KKTC’ye gelen Rus uyrukluların sayısı 6.282 iken bu yıl bu rakam tam üç katına çıktı ve 18 bin 193’e ulaştı. Ülkeye gelen yolcularda Rusları İran uyruklular takip etti. 2022’nin ilk beş ayında ülkeye gelen İranlı sayısı 10 bin 609 iken bu yıl 16 bin 293’e çıktı

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Turizm Planlama Dairesi, Mayıs 2023 dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.Veriler, mayıs ayının iyi bir performans sergilediğini ortaya koydu.Aylık veriler geçtiğimiz ayı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki 2019 Mayıs ayını geride bıraktı. 5 aylık veriler de salgın dönemine yakın çıktı.Haziran ayında Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle istatistiklerin 2019'u geride bırakması bekleniyor.Mart 2020'de başlayan Kovid-19 salgını sonrası 13 Mart-1 Haziran 2020 tarihleri arasında ülkede konaklama tesisleri kapatılmıştı. 2021’in aynı döneminde de ülkeye girişlerde karantina zorunluluğu uygulanmıştı.GELEN YOLCU SAYISIMayıs ayında gelen yolcu sayısı 154 bin 323 oldu. Nisan ayında bu veri 126 bin 945 yolcu olarak istatistiklere yansımıştı.Mayıs ayında gelen yolcu sayısı 154 bin 323 oldu. Nisan ayında bu veri 126 bin 945 yolcu olarak istatistiklere yansımıştı.Mayıs ayı verisi salgın öncesi dönemdeki Mayıs 2019.0 da geride bıraktı. 2019un aynı ayında gelen yolcu sayısının toplamı 129 bin 844tü.Verilere göre, yılın ilk beş ayında ise hava ve deniz yoluyla ülkeye gelen yolcu sayısı toplam 619 bin 354 oldu. Ülkeye 2022'nin ilk beş ayında bu sayı 465 bin 31 olarak kaydedilmişti. Salgın dönemi olan 2020 ve 2021'de bu veri sırasıyla 285 bin 177 ve 43 bin 990 çıkmıştı. Salgından önceki 2019 yılında ise beş aylık dilimde gelen yolcu toplamı 641 bin 357 olarak istatistiklere yansımıştı.GELEN RUS SAYISINDA PATLAMAÜlkeye gelen yolcu sayısında Ruslar başı çekti. 2022’nin ilk beş ayında KKTC’ye gelen Rus uyrukluların sayısı 6.282 iken bu yıl bu rakam tam üç katına çıktı ve 18 bin 193’e ulaştı. Ülkeye gelen yolcularda Rusları İran uyruklular takip etti. 2022’nin ilk beş ayında ülkeye gelen İranlı sayısı 10 bin 609 iken bu yıl 16 bin 293’e çıktı.Rakamlar, Almanların ve İngilizlerin de Kuzey Kıbrıs’a ilgisinin arttığını gösterdi. Geçtiğimiz yıl 5 ayda ülkeye 10 bin 964 Alman gelirken bu yıl12 bin 799’a yükseldi. 2022’nin ilk beş ayında KKTC’ye gelen İngiliz uyrukluların sayısı 8 bin 607 iken bu yıl 9 bin 369’a ulaştı.KONAKLAMALARYılın ilk beş aylık periyodunda konaklamaların sayısı 361 bin 168 oldu.2022'nin aynı döneminde 298 bin 879 konaklama gerçekleşmişti.2020 yılında 182 bin 870, 2021'de 13 bin 90 olan konaklayan kişi sayısı, 2019'da ise 400 bin 223 olmuştu.2019'a kıyasla TC ve diğer ülkelerden gelenlerin konaklama sayıları gerilerken, KKTC vatandaşlarının sayısında ise artış yaşandı.2019 yılında 13 bin 621 olan konaklayan KKTC vatandaşının sayısı, 2023'te 18 bin 461'e yükseldi.DOLULUKMayıs ayında turistik konaklama tesislerinde gerçekleşen ortalama doluluk oranı yüzde 44,4 ile yüzde 49,0 çıkan 2022 Mayıs ayının gerisinde kaldı. Fark yüzde -9,4 olarak gerçekleşti. Bunda, Ramazan Bayramı tatilinin geçtiğimiz yıl mayıs ayına denk düşmesi etkili oldu.2019'un aynı ayındaki doluluk oranı ise yüzde 44'te olmuştu. 2023'ün ilk beş aylık periyodunda ortalama doluluk oranı da ortalama yüzde 33 oldu. Bu rakam 2022'nin aynı döneminde yüzde 29.36 çıkmıştı. Karantina zorunluluğunun olduğu 2021'deki dört aylık periyotta bu veri yüzde 6.42 olmuştu.Sektör, 13 Mart 2020'deki tesislerin kapatılma kararına kadar normal işleyişine devam etmiş ancak nisan ve mayıs aylarında oteller kapalı kalmıştı. 2020 verileri bu nedenle yüzde 15.80 olarak gerçekleşmişti.2019'un aynı döneminde ise doluluk oranı yüzde 37.78 olarak istatistiklere yansımıştı.