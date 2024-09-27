"KKTC’de öncü olmaya devam edeceğiz"

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, KKTC’de öncü olmak adına teknolojiye yatırımı sürdüreceklerini vurguladı

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı’yı ziyaret etti.

Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ve Kurumsal İletişim Uzmanı Gülten Karanfiloğlu Can’ın da katıldığı görüşmede, Murat Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in kuruluşunun 25. yılını kutladıklarını ve bu sebeple ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak 25 yılda KKTC’de gerçekleştirdikleri yatırımları anlatan Küçüközdemir, önümüzdeki dönemde planlanan projeleri de paylaştı.

4.5 G’ye geçişin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçtiğini söyleyen Küçüközdemir, KKTC’de öncü olmak adına teknolojiye yatırımı sürdüreceklerini belirtti.

Küçüközdemir fiber konusunda da sektörde çalışmaların sürdüğünü ve önümüzdeki yıl başında bu konuda somut adımların atılmasını beklediklerini ifade etti.

TAK Müdürü Gürdallı da Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 25’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ülkenin en önemli kurumsal şirketlerinden ve Türk Ajansı Kıbrıs’ın paydaşlarından biri olduğunu vurgulayan Gürdallı, Murat Küçüközdemir ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

