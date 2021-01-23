KKTC’de aşı programı: Sabah erken giden aşıyı yaptırıyor

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı aşı programına karşın, pek çok vatandaşın erken saatlerde aşı merkezlerine gitmeleri halinde, sağlık çalışanı ya da 80 yaşın üzerinde olup olmadıklarına bakılmaksızın aşı yaptırdığı ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Koronavirüs aşı programına göre ilk etapta, aşıların 80 yaş ve üzeri kişilerle sağlık çalışanlarına uygulanması gerekiyor.Ancak sosyal medyada vatandaşlar tarafından paylaşılan aşı kartları, Bakanlığın açıkladığı aşı programının uygulanmadığını gözler önüne seriyor.Aşı kartını, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan bir yurttaş, AB tarafından Kıbrıslı Türkler için 1080 doz olarak gönderilen Pfizer/Biontech ortak yapımı aşıyı yaptırdığını duyurdu.80 yaşının altında olduğu ve sağlık sektöründe çalışmadığı öğrenilen vatandaş, paylaştığı gönderinin yorum kısmından kendisine sorulan, “aşıyı nasıl yaptırdın” sorularına, “Trenyolu Poliklinik’te yapıldığını duydum, şansımı denedim, yaptılar. Yarın saat 08.00’de devam. Erken gidersen şansın olur” şeklinde yanıt verdi.Gönderideki yorumlarına bakıldığında, pek çok vatandaşın “boşuna bekliyoruz”, “her gelene yapıyorlar” ve “meşhur planları buymuş meğer” diyerek tepki gösterdiği gözlemlendi.