“KKTC'yi Pasifik'te bir yere koyun, tanınır”

Büyükelçi Feyzioğlu “Bu adayı bulunduğu yerden alın, Pasifik’te zararsız bir yere koyun, 3 gün içinde tanınır” dedi

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM), Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ajansı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi iş birliğinde düzenlenen II. International Eastmed Energy Forum (Uluslararası Doğu Akdeniz Enerji Forumu) dün yapıldı.

Oturumlarda Kıbrıslı Türk akademisyenlerin yanında, Türkiye, İsrail, Lübnan ve İtaya gibi ülkelerden uzmanlar söz aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Forum’da yaptığı açılış konuşmasında federal bir yapıda Kıbrıs Türkü’nün egemenlik hakkının olamayacağını, esas gücün merkezde olacağını, adanın güvenliğinin ise Avrupa Birliği’nin elinde olacağını aktardı. Tatar, bunun Kıbrıs Türkü’nün geleceği için tehlikeli olacağını söyledi.

“Egemenlik konusunda meseleyi bir üst noktaya getirdik. 2 buçuk yıldır bütün dünyaya Kıbrıs’ta resmi müzakerelere geçilecekse egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tescil edilmesi gerektiğini haykırmaya çalışıyoruz, bu milli siyasetin kökleştirilmesi için uğraşıyoruz” diye konuşan Cumhurbaşkanı, bölgedeki kaynaklara sahip olunabilmesi için bu yeni siyasetin başarılı olması gerektiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da dinleyici öğrencilere yönelik konuşmasında, “Mesele beka meselesi. ‘İleride var olacak mıyız? Olmayacak mıyız?’ meselesi. İşte bu kadar önemli” diyerek, sadece bir haritaya bakarak neyle karşı karşıya olunduğunu, neye karşı mücadele edildiğini ve kendilerine karşı ne planların yapıldığının görülebileceğini kaydetti.

Feyzioğlu, haritaya bakıldığında görülecek olan şeyin emperyalist batının asla güçlü bir Türkiye istemeyeceği olduğunu kaydederek, bunun batıya düşman olunması anlamına gelmediğini, gerekli tedbirlerin alınması gerektiği anlamına geldiğini belirtti.

Feyzioğlu, emperyalist batı ve kapitalist sistemin Kıbrıs’ta bir Türk varlığını kabul etmesi, devamını istemesinin de söz konusu olamayacağını, bunun bütün menfaatlerine aykırı olduğunu ifade etti ve “İşte bu nedenle devlet olarak KKTC’nin varlığı tüm şartları karşılamasına rağmen reddediliyor ve tanınmak istemiyor. Başka hiçbir sebep aramayın. Bu adayı bulunduğu yerden alın Pasifik’te zararsız bir yere koyun 3 gün içinde tanınır” dedi.

Kıbrıs’ta Türk varlığını istemeyenlerin gerçek bir federasyonu da istemediğini kaydeden Feyzioğlu, diğer tarafın liderlerinin 1960 modelinin, Annan modelinin ve Crans Montana’daki modelin “yönetilemez” olduğunu savunduğunu, geriye kalanın azıcık güçlendirilmiş yerel yönetim yetkilerine sahip bir sistem olduğunu ifade etti. Feyzioğlu, “Bugün Kıbrıs Türkü’nü tanımayanlar, Kıbrıs Türkü’nün bağımsız ve egemen devletini yok sayanlar, TC Devleti’ne 'senin Libya’da ne işin var? Suriye ve Irak’ta neden PKK ile savaşıyorsun, onlar gerilla zaten' diyenler ve PKK’yi insan hakları mücahidine çevirenler, bilin ki bu bölgede ve Doğu Akdeniz’de Türk milletinin varlığını istemeyenlerdir ve onların içerdeki işbirlikçileridir” diye konuştu.

