"KKTC'yi iki devlet anlayışını destekleyerek savunuyoruz"

Üsteğmen Koçak, GKK'nın askeri güç olarak KKTC’yi egemen eşit iki devlet anlayışını destekleyerek savunmaya devam ettiğini vurguladı

Üsteğmen Ramazan Koçak, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlamalarında başkent Lefkoşa’da Atatürk Anıtı’ndaki törende, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Üsteğmen Ramazan Koçak, “Bugün, Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 453’üncü, Kıbrıs Türk’ünün güvencesi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 66’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun ise 48’inci yıl dönümlerini aynı günde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek, Kıbrıs tarihine yön veren gelişmelerin yıl dönümü olan 1 Ağustos'un önemine değindi.

1571’de Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildiğine, 1878’de adanın yönetiminin geçici olarak İngiltere’ye devredildiğini, 1914’te 1’inci Dünya Savaşı’yla İngiltere’nin adayı tek taraflı ilhak ettiğini anlatan Koçak, İngiliz yönetimi döneminde Rumların Enosis ideallerine karşı Kıbrıs Türk’ünün varoluş mücadelesi verdiğini anlattı.

Koçak, 1955’te Rumların kurduğu EOKA’nın Kıbrıs Türkü’nün varlığını tehdit etmeye başladığını ve yok olma tehlikesinde olan Kıbrıs Türk halkının 1 Ağustos 1958’de Türk Mukavemet Teşkilatı’nı kurduğunu belirtti.

Rum-Yunan ikilisi tarafından Kıbrıs Türkü’ne baskı ve zulümlerin arttığını anlatan Koçak, Türkiye’nin Garanti Antlaşmasından doğan haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974’te Barış Harekatı’nı icra ettiğini, Kıbrıs Türk halkını özgürlüğüne kavuşturduğunu, adaya barış getirdiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin nişanesi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 1 Ağustos 1976’da misyonunu tamamladığını ve devletin silahlı gücünün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na dönüştüğünü belirten Koçak, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bir askeri güç olarak KKTC’yi egemen eşit iki devlet anlayışını destekleyerek savunmaya devam ettiğini vurguladı.

