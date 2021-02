Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz gidip Rum'a yama olmayız. Altyapı dönüşümlerini tamamlayıp üstyapıyı daha üretken bir hale getireceğiz ve "KKTC'yi ihya edeceğiz dedi



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin "Her zaman ümit taşıyabilirim yeter ki, karşı taraf da bize gerekli saygıyı göstersin. Biz gidip Rum'a yama olmayız. Yama olmamak için de her türlü cesareti göstereceğiz. Biz hakkımızı arıyoruz. Bu hak da egemenliğimizin tanınmasıdır. Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve bölge vardır." dedi .

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kıbrıs'ın gerçeklerine bakıldığında artık yeni bir durum ve anlayışın söz konusu olduğuna işaret eden Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti, benim ana vatanımdır, her zaman yanımda olmuştur. Türkiye, buranın garantör ülkesidir. Türkiye, bu bölgenin en büyük, en güçlü ve lider ülkesidir. Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye Cumhuriyeti ile hareket ettiğinde bu coğrafyada terazi lehimize hareket etmektedir." diye konuştu.

Egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin iş birliği yapabileceğini vurgulayan Tatar, "Enerji kaynaklarının paylaşımında iş birliği yapılabilir. Başka meselelerde iş birlikleri yapılabilir ama yan yana yaşamak bu işin esasıdır." ifadesini kullandı.

İki devletli çözüme ilişkin KKTC'de yapılacak çalışmalarla ilgili soruya Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ihya edeceğiz." yanıtını verdi.

Tatar, altyapı dönüşümlerini tamamlayıp üstyapıyı daha üretken bir hale getireceklerini, böylece KKTC'ye daha fazla turist ve öğrenci çekebileceklerini aktardı.

KKTC'de yapılan altyapı projelerinin ekonomiyi güçlendireceğini vurgulayan Tatar, şöyle devam etti:

"Bütün bunların yapılıyor olması bizlere umut veriyor. İnsanlarımızın derdi, siyasi tanınmadan ziyade buranın refahının artırılması, ekonomisinin güçlendirilmesi, istihdam, güzel ekonomik işlerin başarıyla yürütülmesi ve buranın daha güzel bir kaliteli yaşama sahip olmasıdır."

Tatar, KKTC'nin Azerbaycan ve Pakistan gibi Türkiye'nin etkili olduğu ülkelerle temaslarını zaman içinde artırarak daha fazla tanınacağını da dile getirdi.

Kıbrıs Adası'nın yıllardır Yunan Adası'na dönüştürülmeye çalışıldığını ifade eden Tatar, "Hep haksızlıklarla karşı karşıya kaldık ama burada bir bakıma ayakta durmayı ve varlığımızı sürdürmeyi başarabildik. Zamanında atalarımız burada büyük bir direniş sergiledi, bir destan yazdı. Şu anda bu destanı taçlandırmak için bu çalışmalar içerisindeyiz." diye konuştu.

Tatar, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu vurgulayarak, "Türkiye her zaman ana vatanımız olmuştur. Türkiye'nin ekonomik olarak güçlenmesi ve bölgede daha da söz sahibi olması en büyük temennimiz ve dileğimizdir. Bu yönde Türkiye'nin güçlü olduğunu görüyorum." ifadesini kullandı.

Tatar, müzakerelerin ne yönde ilerleyeceğinin görüşmelerden sonra şekilleneceğine işaret ederek, "Biz asla ve kata kendi egemenliğimizden taviz vermeyiz. KKTC, bir anlaşma durumunda mutlaka egemenliğini koruyacaktır. Ayrı bir halk olmanın tüm özellikleri bizde var." ifadesini kullandı.

Tüm dünyanın kendisini "Kıbrıs Türk halkının seçilmiş lideri" olarak kabul ettiğini kaydeden Tatar, görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bunun gelinen aşamada bir kazanım olduğunu söyledi.

Tatar, anlaşma sağlanması için iki tarafın da "esnemesi" gerektiğinin gündeme geldiğini, bunun sadece müzakere masasında olacağını ancak egemenlik konusunda taviz verilmesinin söz konusu olmadığını yineledi.

Anlaşma olması halinde Ada'nın etrafındaki doğal zenginliklerin paylaşımına ilişkin bir soruya Tatar, Kıbrıs Türklerinin en az yüzde 30’luk bir ortaklığı olduğunu kaydetti. Tatar, bu zenginliklerde Kıbrıslı Türklerin de hakları olduğunu Rum tarafının da kabul ettiğini ancak "egemen benim" tutumuyla yaklaştığını, Kıbrıslı Türklere alt yönetim muamelesi yapmaya çalıştığını belirterek, "Alt yönetimi asla kabul etmiyoruz. Birlikte şirket kurarak, beraber yürütme teklifinde bulunduk ama kabul etmediler." dedi.