KKTC'ye su temin edilen borulardaki kopukluk giderildi

Anamur’dan Kuzey Kıbrıs türk Cumhuriyetine su temin eden Akdeniz sularında askılı olarak geçen Asrın Projesi’nde 8 Ocak 2020 Tarihinde meydana gelen kopkukluk giderildi

Ülkemize Anamur'da gelen suyu taşıyan borulardaki patlağın tamiratının tamamlandığı ifade edildi.

Anamur'da yayın yapan Anamur Express isimli web sitesinin haberine göre kış aylarından beridir tamirat için bekleyen patlak boruların tamiratının yapıldığı belirtildi.

Anamur Express isimli sitenin haberi şöyle:

"Anamur’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine su temin eden Akdeniz sularında askılı olarak geçen Asrın Projesi’nde 8 Ocak 2020 Tarihinde meydana gelen kopkukluk giderildi. Duyuru, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün internet Sayfası’nda yapıldı. DSİ Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında da paylaşılan yazıda montaj işleminin tamamen bittiği kaydedildi.

Asrın Projesi KKTC Su Temin Projesi, Deniz Geçişi İsale Hattında Son Parçanın da Montajı Gerçekleştirildi. Anamur Alaköprü Barajından KKTC’ye askılı boru sistemiyle denizden su iletimini sağlayacak 66,5 km’lik Deniz Geçişi İsale Hattında 500 m uzunluğundaki son parçanın montajı gerçekleştirildi. KKTC Su Temin Projesi’nde 66,5 km’lik Deniz Geçişi İsale Hattı, her biri bin 600 mm anma çapına sahip ve 500’er metre uzunluğunda olan HDPE (High Density Polyethylene - Yüksek Yoğunluklu Polietilen) yekpare boruların birbirine mekanik olarak bağlandı. Deniz geçişi isale hattı boruları, Türkiye ve KKTC kıyı kesimlerinde 20 m su derinliğine ulaşıncaya kadar gömülü olarak, 20 m ile 280 m su derinliği arasında ise stabiliteleri beton ağırlık blokları ile sağlanmak suretiyle deniz tabanı üzerine döşendi. "Anamur Alaköprü Barajından KKTC’ye Su Temin Projesi" olarak 2013’te başlatılıp 2015 yılında tamamlananmış ve Anamur Alaköprü’den su gönderilmeye başlanmıştı."