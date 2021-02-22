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KKTC'ye günlük uçuş sınırlaması kaldırıldı

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KKTC'ye günlük uçuş sınırlaması kaldırıldı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) günlük uçuş kısıtlamasının kaldırıldığı öğrenildi.
Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle bir çok uçuşta sefer kısıtlaması ya da geçiçi uçuş durdurma uygulanan yerlerden birisi olan KKTC uçuşları için yeni bir gelişme yaşandı. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre günlük sefer kısıtlamasının kaldırıldığı belirtildi. 
Konuyla ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:
ÜLKEYE GELECEK ÖĞRENCİLER KARANTİNADAN MUAF OLMAYACAK
Ercan Havalimanına yapılacak sivil uçuş sayısını günde iki uçuş ile sınırlayan NOTAM (Havacılara Bildiri) bugün 16:55 itibarıyla iptal edilmiştir. Bu karar, KKTC üniversitelerinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeye getirilmesini mümkün kılmak adına alınmıştır. Ülkeye gelecek yabancı öğrencilere, diğer tüm yolculara uygulanan kurallar uygulanacaktır. Öğrenciler karantinadan muaf olmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
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