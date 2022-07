"KKTC'ye deniz yolcuğu da bir alternatif"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’ye hem havadan hem denizden ulaşım imkanı olduğunu belirterek, deniz yolcuğunun da bir alternatif olduğunun altını çizdi. Zaman içerisinde deniz ulaşımının konforunun da arttığını ifade eden Tatar, vatandaşlarla birlikte Girne’den Taşucu’na seyahat etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne-Taşucu arasındaki yolculuğu sırasında Türk Ajansı Kıbrıs’a konuştu.

Mersin temasları çerçevesinde gideceği ilk durağın Erdemli ve Avgadı Yaylası bölgesi olacağını dile getiren Tatar, Avgadı bölgesinde Kıbrıs’ta yaşayan ancak yazlıkları olan insanlar ve arkadaşları olduğunu belirtti. Başbakan olduğu dönemde de bölgeye gittiğini ifade eden Tatar, Avgadı bölgesinde Erdemli Belediye Başkanı’nın girişimiyle adına park yapıldığını söyledi. Tatar, ziyaretinin 3-4 ay öncesinden planlandığını, parkın açılışı için uzun zamandan beridir plan yapıldığını kaydetti.

Mersin’e gitmek için uçak yoluyla Adana’ya gittikten sonra karayoluyla geçme şansı olduğunu dile getiren Tatar, gemiyle bölgeye gidişi sorduğunda 2 buçuk saat sürdüğünü öğrendiğini ve bu yolu tercih ettiğini anlattı. Hem yolcularla beraber olmak hem de gemiyle Taşucu’na gitme olanağı elde ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Farklı bir atmosfer gördüğünüz gibi keyifli de oluyor. Doğru kararı verdiğime inanıyorum. Farklı düşünenler vardı ama ben ısrar ettim. Çok mutluyum ki Taşucu’na gemiyle gidiyorum” dedi.

KKTC’ye hem havadan hem denizden ulaşım imkanı olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, İskenderun Hatay’dan da Girne’ye haftada 2 kez sefer başladığını belirterek, yakında Gazimağusa’ya da sefer başlayacağını kaydetti.

Artan maliyetlerle, uçak biletleri fiyatlarında artış olduğunu ifade eden Tatar, zaman içerisinde bilet fiyatlarının normale dönmesini temenni etti. Petrol fiyatlarının artmasıyla uçak bileti fiyatlarının dünyanın her yerinde arttığını söyleyen Tatar, İskenderun’dan deniz seferlerinin uçak bileti fiyatlarının yarı fiyatı olduğunun söylendiğini ve ilginin büyük olduğunu anlattı. Tatar, deniz seferlerinde iyi bir doluluk oranı olduğunu dile getirdi.

KKTC ile TC arasındaki bağlara değinerek, Mavi Vatan’ın önemini vurgulayan Tatar, son olarak Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han’ın faaliyetlere başlayacağını, Mersin Taşucu Limanı’nda onu da göreceklerini belirtti.

“Bu bölgenin cazibesi artıyor” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, değerinin bambaşka bir noktaya geldiğini ifade ederek, “İçimde de o sevda vardır. Mavi Vatan, deniz, Akdeniz ve Doğu Akdeniz” vurgusu yaptı.

-“Deniz yolculuğu bir alternatif”

Vatandaşlara deniz yolculuğunu tavsiye eden Cumhurbaşkanı Tatar, deniz seferinde vatandaşlarla seyahat etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tatar, deniz yolcuğunun da bir alternatif olduğunun altını çizdi.

Türkiye ile KKTC arasındaki gönül bağına dikkat çeken Tatar, ulaşımın eskiye göre daha kolay olmasıyla daha da yakınlaşıldığını vurguladı. Zaman içerisinde deniz ulaşımının konforunun da arttığını dile getiren Tatar, gemi şirketlerini yatırımları nedeniyle kutladı ve memlekete büyük hizmet verildiğini kaydetti.

Pandemiye, krize, Ukrayna savaşına rağmen hayatın devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Büyük bir mücadele içerisindeyiz” diyerek, devlet, hükümet, Türkiye’nin de desteğiyle insanların alım gücünü, refahını korumak için her türlü tedbiri almanın önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı olarak bütün konuları yakından izlediğini ifade eden Tatar, bunların değerlendirmesini yaparak, hükümetle istişare ettiğini ve memleketin hayrına, geleceğine yönelik tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.

ABD’nin tekrar faizleri artırması, doların daha da güçlenmesiyle, Euro faizlerinin artmak zorunda kaldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna savaşı nedeniyle özellikle Almanya ve civar ülkelerin gaz ve petrol alma noktasında sıkıntılar yaşandığını anlattı.

-“Çok da kötü bir durumda değiliz… Sıkıntılar aşılacak”

“Dünya çapında sıkıntıların aşılması için insanların yaptığı fedakarlıklardan bize düşen pay ne ise biz de onu yapıyoruz. Elbette hepimizin fedakarlığı vardır” diyen Tatar, “Çok da kötü bir durumda değiliz. İnşallah bu sıkıntılar aşılacaktır” vurgusu yaptı.

KKTC’nin yapısına bakıldığında bugün turizmde otellerin dolu olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bütün bunların KKTC’ye olan güveni gösterdiğini söyledi. Tatar şöyle devam etti:

“Kendime pay çıkarmıyorum ama ben Cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti ile öyle yakın ilişkiler geliştirilmiştir ki gerçekten çok daha büyük bir ilgi vardır ve Türkiye’de de Kıbrıs’a artık çok daha olumlu baktıklarını görüyorum.”

-“Şahsımda Kıbrıs Türkü’ne ve KKTC’ye büyük bir sevgi ve yakınlık olduğunu görüyorum”

Şahsına yapılan davetlerin hepsine gidemediğini, ülkede de görevlerini yapması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Fırsat buldukça bu ziyaretlere gidiyorum ve her gittiğim yerde büyük ilgi ve şahsımda Kıbrıs Türkü’ne ve KKTC’ye büyük bir sevgi ve yakınlık olduğunu görüyorum. Bu da tabi ki ekonomiye mutlaka yansır, yansımaması mümkün değildir. Sadece Cumhurbaşkanlığına gelen heyetlerin haddi hesabı yok. Tüm bu gelişler, gidişler turizme yansır, üniversitelerimizin reklamı olur.”

KKTC’nin bir eğitim adası olduğunu ve üniversitelerin çok başarılı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin yanında yan sektörler açısından da gelen öğrencilere her türlü hizmetin verildiğini ve öğrencilerin kendini evinde, güvenli bir ortamda hissettiğini söyledi.

Doğa, kültür, insanların sıcakkanlılığı ve misafirperverliğinin eğitim adasının çerçevesini oluşturduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC üniversitelerinin çok aşamalar kaydettiğini, altyapı yatırımları yapıldığını vurguladı. Kıbrıs Türklerinin de öğretim görevlisi olarak üniversitelerde görev yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, aynı zamanda yurt dışından profesörlerin, en iyi isimlerin üniversitelerde ders verdiğini söyledi.

-“KKTC bir marka olarak kendini kabul ettirdi”

KKTC’nin izolasyonlar, kısıtlamalar ve ambargolara rağmen özellikle turizmde ve eğitimde, yükseköğrenimde bir marka olarak kendisini kabul ettirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ülkeleri iyi ilişkiler olduğunu, İskandinavya ülkelerinden bile ülkeye gelen öğrenciler olduğunu ifade ederek, “Çünkü KKTC bir markadır” dedi.

Olumlu mesajlar vermeye çalıştığını dile getiren Tatar, muhalefetin tabiki yapılacağını ancak sosyal medyanın verdiği imkanlarla da insanların eleştirip, muhalefet yapıp tatmin olduğunu söyledi. “Halbuki işin bir de bu tarafından bakmak lazım. Neydik, nerelere geldik” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, birlik, beraberlik içerisinde Türkiye’nin de desteğiyle devletin verdiği hizmetlerin önemine dikkat çekti. Hizmetlerin iyileştirilmesinin en büyük hedef ve temennisi olduğunu vurgulayan Tatar, “KKTC’de gelişmeler vardır. İnşallah daha iyisini yapacağız, daha iyisi olacaktır ama zamana ihtiyaç vardır” diye konuştu.

Sürekli olarak kendini yeni teknolojilerle eğiten, endüstrinin her noktasında iş gücü oluşturan gençliğe sahip çıkılmasının önemini vurgulayan ve bunun yapıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nin öğrencilerinin Teknofest 2022’deki birincilik başarısına dikkat çekti.

“Bizim görevimiz olumlu olarak meselelere bakmak, kritik, analiz edebilmek, gerekli tedbirlerin alınmasıyla şeffaf, hesap verebilir ve ülkesini seven insanların yönetiminde inşallah KKTC’yi çok daha iyi yerlere taşıyabileceğimize inanmaktayım” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“İnsan gücü çok önemli, memleketini seven, çalışmaya hazır, üretebilen, düşünebilen, kendisini sürekli olarak eğitebilen, vatanına, milletine, bayrağına inanan, halkının geleceği için her türlü çalışma içerisinde kendi başarısı zaten toplumsal başarı olarak yansır. Herkesin başarısı toplamda memleketin başarısıdır.”

KKTC’nin değerinin arttığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Böyle bir ada zaten kendi başına çok değerlidir” dedi. Stratejik açıdan adanın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Dünyanın bir bakıma merkezidir burası” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye asrın projesiyle su getirilmesinin büyük bir başarı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafına yaptığı önerilerden birinin suyun paylaşılması olduğunu ifade ederek, “Suyu da paylaşabiliriz. Bu su barış suyu olarak paylaşabiliriz” dedi. Türkiye’nin de barış suyu projesine evet dediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, coğrafyayı en iyi şekilde değerlendirmek ve halkın refahı için kullanmak gerektiğini söyledi.