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“KKTC üzerinde, oyunlar devam ediyor”

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“KKTC üzerinde, oyunlar devam ediyor”
Türkiye’deki temaslarına devam eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul’da verdiği konferansın ardından Tekirdağ iline geçerek Namık Kemal Üniversitesi’nde “Milli Davamız Kıbrıs ve Mavi Vatan” başlığıyla konferans verdi. 
Üniversitenin tanıtım videosunun izlendiği etkinlikte daha sonra Meclis Başkanı Töre’ye verilen “Türk Milletine Hizmet Ödülü” nün üniversite senato kararı okundu ve ödül Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından Töre’ye takdim edildi. 
Töre konferansta yaptığı konuşmada sadece bir milletvekili olmadığını “Ne mutlu Türk’üm diyene” diyen herkesin milletvekili olduğunu vurguladı.  
Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sayesinde KKTC’nin gözlemci üye olduğunu ifade eden Töre, “Bunun devamı gelecek, mutlaka daha büyük bir birliğe doğru gideceğiz” dedi. 
Meclis Başkanı Töre, “Dünya’da bir oyun oynanıyor hem KKTC, hem Türkiye Cumhuriyeti üzerinde, bu oyunlar devam ediyor” diyerek, “KKTC bizim devletimizdir, bir Türk devletidir, kimse KKTC’yi ortadan kaldıramayacaktır” ifadelerini kullandı. 
 
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