KKTC Ülkü Ocakları’ndan 5 Haziran Dünya Çevre günü etkinliği

KKTC Ülkü Ocakları, 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Verilen bilgiye göre, Girne, Gazimağusa teşkilatları denizde ve ormanlık alanda çöpleri temizledi, Lefke teşkilatı karaya vuran Caretta Caretta’ya yardım etti.
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