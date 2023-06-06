KKTC Ülkü Ocakları’ndan 5 Haziran Dünya Çevre günü etkinliği

Verilen bilgiye göre, Girne, Gazimağusa teşkilatları denizde ve ormanlık alanda çöpleri temizledi, Lefke teşkilatı karaya vuran Caretta Caretta’ya yardım etti.

KKTC Ülkü Ocakları, 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.