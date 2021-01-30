“KKTC, Türkiye’nin vilayeti durumuna geldi”

Maliye eski Bakanı Birikim Özgür, KKTC’nin Türkiye’nin vilayeti durumuna geldiğini, bu siyasi yapıda KKTC’nin çöktüğünü söyledi ve “Türkiye bizim daha fazla bağımlı olmamızı istedi. Statükonun değişmesine engel oldular” dedi

Maliye eski Bakanı, akademisyen Birikim Özgür, KKTC’de yanlış uygulamalar sonucu ortaya çıkan bütçe açığını kapatmak için değil, buradaki sistemi güçlendirmek için Türkiye tarafından para verilmesi gerektiğini vurguladı.

Özgür, “Suçladığım ve beklenti içinde olduğum Türkiye’dir. Kendi sistemimizi geliştirip ayaklarımızın üstünde durmamızı sağlayacak adımlar atılmalıdır” dedi.

Ekonomi ve maliyeyi düzenleyecek yetişmiş insanlarla devam edilirse KKTC’nin düze çıkabileceğini ancak vasat insanlarla devam edilmek istendiği taktirde statükonun devam edebileceğini belirten Özgür, şu andaki siyasi yapıyla KKTC ekonomisinin çökmüş durumda olduğunu vurguladı.

Birikim Özgür, Haber Kıbrıs WEB TV’de “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

Birikim Özgür, KKTC’nin şu an Türkiye’nin vilayeti durumuna geldiğini iddia ederek, “Türkiye’yi yönetenlerin iki dudağı arasına girdik. Vilayetleşmeye doğru gidiyoruz” dedi.

“BURAYI TÜRKİYE Mİ, BİZ Mİ YÖNETİYORUZ?”

Birikim Özgür, 1974’ten beridir ‘Burayı Türkiye mi, biz mi yönetiyoruz?” ve “Siyasi partiler Türkiye’nin acentesidir” diye söylemler olduğuna dikkat çekerek, “Uzun yıllar ‘acente olmaya aday değiliz, iyi yöneteceğiz, Türkiye’nin desteğiyle daha iyi bir sistem kuracağız’ dedik ancak şu an içinde bulunulan durumda tiyatro sahnesinin çöktüğü net bir şekilde görülüyor” diye konuştu.

“BU SİYASİ YAPIDA KKTC ÇÖKMÜŞTÜR”

Özgür, UBP Kurultayı ve cumhurbaşkanı seçiminde alınan kararların Türkiye’de 2-3 kişi tarafından alındığı izlenimi verildiğine işaret ederek, “Siyaset burada çöktü, kararlar burada alınamıyor. Bu siyasi yapıda KKTC’de çökmüştür. İyi bir Ekonomi ve maliye uzmanı olmanızın anlamı yok kime neyi anlatıyorsunuz. Bütçe açıkları giderek artıyor buna bağlı olarak Türkiye’den gelecek para ve krediler de artıyor” dedi.

“AÇIKLARI TÜRKİYE KAPATTIKÇA BİZİ DAHA FAZLA YÖNETECEK”

İnsanların moralini bozmak ve umutsuzluğa itmek istemediğini ancak gerçeklerin bilinmesi gerektiğine vurgu yapan Özgür, “Durumun giderek kötüleşmesi nedeniyle kamu maaşlarının Türkiye’den gelecek parayla ödeneceğini herkes bilir ancak bu durum entegrasyonun önünü açar. Açıkları Türkiye kapattıkça bizi daha fazla yönetecek” ifadelerini kullandı.

Özgür, Türkiye’de 2009-2010’dan sonra KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durması konusunda değişim yaşandığına işaret ederek, “Yeni bir sayfa açacağımız konusunda çok umutlanmıştım ancak 2020’de Türkiye para vererek eski sistemin devamından yana oldu. Türkiye bizim daha fazla bağımlı olmamızı istedi. Statükonun değişmesine engel oldular” dedi.

2021 yılında Türkiye’nin tekrar para vermesi durumunda yeni istihdamların önünün açılacağını ifade eden Özgür, “KKTC’de son zamanlarda uygulanan dış yardım politikası yanlıştır. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanlış uygulamalarından dolayı KKTC iyi durumda değil. Türkiye yıllarca parayı gönderdi biz burada çarçur ettik” diye konuştu.

Devlet bütçesinde 1 milyar 880 milyon TL’lik açığın söz konusu olduğunu vurgulayan Özgür, “Tarihi ve yerel bir bütçe açığıdır. Bu açığı kapatmak için ciddi bir çalışma yapılmalıdır. Bütçe açığının geçen yıl olduğu gibi yine Türkiye’den gelecek parayla kapatılması umuluyor” ifadelerini kullandı.

Yanlış uygulamalar sonucu bütçe açığını kapatmak için değil, buradaki sistemi güçlendirmek için Türkiye tarafından para verilmesi gerektiğini savunan Özgür, “Suçladığım ve beklenti içinde olduğum Türkiye’dir. Buradaki sistemi güçlendirmek için para verilmelidir. Ekonomi ve maliyeyi düzenleyecek yetişmiş insanlarla devam edilirse düze çıkarız ancak vasat insanlarla devam edilmek istenirse statüko devam eder. Türkiye kendine gelsin, kendi sistemimizi geliştirip ayaklarımızın üstünde durmamızı sağlayacak adımlar atılmalıdır. Ne şekilde dış yardımlar ilaç olur ne şekilde zehre dönüşür dünya literatüründe yazıyor” dedi.

Bu ülkeyi bu hale getirenlerin yeniden aday olacağını ve halkın karşısına çıkacağını anlatan Özgür, “Halk bilsin diye konuşuyoruz. Salgın döneminde ve en kötü zamanda bile istihdam yapanların iyi durumda neler yapabileceğini görsünler. Hayatta kalma mücadelesi verdiğimiz dönemde kötülükleri yapanları halk iyi tanısın” diye konuştu.

