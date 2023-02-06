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KKTC, Türkiye'deki deprem bölgesine 30 kişilik arama kurtarma ekibi gönderiyor

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KKTC, Türkiye'deki deprem bölgesine 30 kişilik arama kurtarma ekibi gönderiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye ilk etapta 30 kişilik sivil savunma ekibiyle 8 özel donanımlı araç göndereceklerini bildirdi.

Üstel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına bağlı arama kurtarma eğitimi olan 30 kişilik ekip ve 8 aracın bugün Girne Limanı'ndan tam teçhizatlı olarak Türkiye'ye hareket edeceğini söyledi.

Ünal, ana vatan Türkiye ile her zaman dayanışma içinde olduklarını belirterek, Türk halkına taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

KKTC'li yetkililerden alınan bilgilere göre, yerel saatle 12.00'de gemiyle Türkiye'ye hareket edecek ilk sivil savunma ekibi, Gaziantep'te görev alacak.

KKTC'den, 10 kişilik diğer arama kurtarma ekibi ise uçakla Adana'ya giderek oradan kara yoluyla Adıyaman'a geçip çalışmalara katılacak.

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