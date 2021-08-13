KKTC, Türkiye'de yanan bölgelere 50 konut yapacak

Başbakan Ersan Saner, Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarında yaşanan zararın giderilmesine destek vermek amacıyla, 50 konutun yapımına yönelik yardım kampanyası başlatıldığını belirtti.

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Saner, Bankalar Birliği, ekonomik örgütler ve halkın katılımıyla, Türkiye’de yangından etkilenen bölgelerde konut yapılabilmesi amacıyla kampanya başlatıldığını söyledi.

KKTC olarak bu sıkıntılı dönemde Anavatan Türkiye’ye destek amacıyla başlatılan kampanyaya yönelik ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Saner, 50 konut hedefiyle yola çıkıldığını ortalama 75 konut seviyesine ulaşılacağının gözlemlendiğini belirtti.

Kampanyaya katılan ve destek veren herkese teşekkür eden Saner, bu konuya yönelik toplumsal birliktelik gösterildiğini bundan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Türkiye’de orman yangınları ve sellerde yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Saner, geride kalanların yaralarının sarılmasına destek olmak istediklerini söyledi.

Saner, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu dile getirerek, yardımlar sayesinde KKTC’nin ekonomik yaşamına ve altyapısına katkı sağlandığını belirtti.

KOOPBANK’TAN 300 BİN TL

KOOPBANK Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan da Anavatan Türkiye’de yaşanan orman yangınlarından üzüntü duyduklarını söyleyerek, yaraların sarılması adına, 300 bin TL yardım yapmayı uygun gördüklerini kaydetti.