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KKTC-TC arasında imzalanan anlaşmalar TC Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girdi

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Ankara'da 6 Aralık 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Eylem Planı"nın onaylanması hakkında karar TC Resmi Gazetesi’nde de yer aldı.

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KKTC-TC arasında imzalanan anlaşmalar TC Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girdi
Ankara'da 6 Aralık 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Eylem Planı"nın onaylanması hakkında karar TC Resmi Gazetesi’nde de yer aldı.
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 2’si KKTC’yle olan 3 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete ‘de yayımlandı.
Plan, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KKTC tarafından KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, iki ülke ve halkları arasında ulusal egemenlik, eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkeleri çerçevesinde mevcut dostane ilişkileri ve yakın işbirliğini geliştirme arzusuyla; turizmin geliştirilmesi hususunda yurt dışında tanıtımı ve gerekli olabilecek diğer hususlarda var olan işbirliğinin daha da artırılmasını amaçlıyor.
Ankara'da 5 Ekim 2022'de imzalanan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü"nün onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Protokol, iki ülke arasında gençlik ve spor alanlarında mevcut işbirliğinin ilerletilmesini hedefliyor.
Ankara'da 30 Aralık 2019'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma"nın ilişik notalarla birlikte onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.
 
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