"KKTC tanınacak"

TC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC’nin tanınacağına ve uluslararası arenada hak ettiği yeri alacağına inanç belirtti. Serim, adadaki Türkleri yok etmek isteyen EOKA zihniyetli örgütün hala yaşadığını ve Güney'de faaliyetlerini yürüttüğünü vurguladı

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) belkemiği olduğunu vurguladı.

KKTC’nin tanınacağına ve uluslararası arenada hak ettiği yeri alacağına inanç belirten Serim, zorlu sınamalar karşısında KKTC ve TC’nin tek vücut olması gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Serim, KKTC’deki gazi ve yakınları için çalışma başlattıklarını da açıklayarak, protokol taslağının hazırlandığını, kısa zaman içerisinde duyurusunun yapılacağını kaydetti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ziyarette yaptığı konuşmada, “Biz sizin emrinizdeyiz” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak Dernek Yönetim Kurulu ile bir arada olmaktan onur duyduğunu belirtti.

Hayatının bir bölümünü KKTC’de geçirdiğini hatırlatan Serim, burada yaşanmışlıkları, anıları olduğunu ifade ederek, “Doğal olarak buraya yabancı bir insan değilim. Her bir kurumu aşağı yukarı tanıyorum” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak KKTC’de göreve başlamanın büyük bir onur olduğunu dile getiren Serim, “Sorumluluk tabi ki çok yüksek onun bilincindeyim, bu sorumluluğu elimden geldiğince inşallah layıkıyla yerine getireceğime, onun için çabalayacağıma şüpheniz olmasın” dedi.

“TMT bugünkü KKTC’nin belkemiğidir” vurgusu yapan Yasin Ekrem Serim, TMT’nin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na kadar teşkilatlanmış bir yapının da aynı çerçevede belkemiği olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin aydınlık yarınlara emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Serim, “TMT’nin kuruluşunda da buna inanmayanlar olmuştu, bugün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na kadar güvenlik konseptini oluşturan bir yapıya büründü. Aynı çerçevede KKTC de inşallah ileride tanınacaktır, hak ettiği uluslararası arenada yerini alacaktır. Buna inancımız tamdır” dedi.

Adadaki Türkleri yok etmek isteyen EOKA zihniyetli örgütün hala yaşadığını, yok olmadığını, bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kapsamında faaliyetlerini yürüttüğünü dile getiren Serim, Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman olduğu gibi gelecekte de KKTC’nin her alanda yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Birlik ve beraberliğin her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan TC Lefkoşa Büyükelçisi Serim, zorlu sınamalar karşısında KKTC ve TC’nin tek vücut olması gerektiğini söyledi.