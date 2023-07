İsrail istihbaratı, Güney Kıbrıs'taki İsraillilere yönelik suikast girişiminde bulunan bir şahsın adadan kaçtığını ve İran'da yakalandığını iddia etti. KKTC polisi ise bugüne kadar güneydeki yetkili makamlar tarafından bu konuda herhangi bir bildirimde bulunulmadığını belirtti

İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı MOSSAD, İran’ın, Kıbrıs’ın güneyindeki bazı İsrailli iş insanlarını öldürmesi için Kuzey Kıbrıs’a Yousef Shahbazi Abbasalilo isimli bir şahsı gönderdiğini, söz konusu şahsın terör planını gerçekleştiremeden İran’a döndüğünü ancak İran’da MOSSAD tarafından yapılan operasyon sonucu yakalandığını iddia etti.

Söz konusu iddialar, uluslararası basında geniş yer bulurken, KKTC polisi iddiaları yalanladı, Güney Kıbrıs’tan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

The Times of İsrael gazetesine göre, MOSSAD, şüphelinin sorgulandığı bir video da paylaştı.

Görüntülerde, Azeri aksanıyla Farsça konuşan adam, Kıbrıs’taki bir grup Yahudi’ye yönelik suikast gerçekleştirmek için görevlendirildiğini, operasyonda Kıbrıslılar, Pakistanlılar ve İranlılarla çalıştığını söylüyor.

Abbasalilo, saldırı için İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı İslam Devrimi Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) üst düzey yetkililerinden emir aldığını iddia ediyor.

Baskı altında çekilip çekilmediği bilinmeyen videoda söz konusu şahıs, emir aldığı kişinin kendisine “Kuzey Kıbrıs'a girmen gerekiyor, orada seni Güney Kıbrıs'a gönderebilecek bazı adamlarımız var” dediğini öne sürüyor.

Kıbrıs’ta, peşine polislerin takılması nedeniyle tekrardan İran’a döndüğü iddia edilen söz konusu şahsın, İran’da MOSSAD tarafından düzenlenen operasyon sonucu yakalandığı ifade ediliyor.

Reuters'te yer alan habere göre ise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, “İran'ın Kıbrıs'taki İsrail hedeflerine yönelik saldırısının engellendiğini” söyledi.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan KKTC polisi, söz konusu iddialara yanıt verdi.

Açıklamada, “Bugüne kadar güneydeki yetkili makamlar tarafından tarafımıza bu konuda herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır” denildi, “Geçmiş yıllarda güneyden yasadışı geçtiği tespit edilen ve yapılan sorgulamada tatmin edici bilgi veremeyen İran uyruklu bir kişi güvenlik konularında şüpheli olduğu değerlendirmesi gerekçesi ile KKTC'den ihraç edilmesi sağlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Gerek ülkemizde, gerekse başka ülkelerde insanlık suçu terör ve benzeri faaliyetler içerisinde bulunan kişi ve gruplara kesinlikle fırsat verilmeden her zaman olduğu gibi kararlılıkla üzerlerine gidilmeye devam edileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.