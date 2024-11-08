“KKTC'nin Türk Dünyası’na büyük katkıları olabilir"

Kırgısiztan'da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Tatar, TDT'nin bir parçası olarak KKTC'nin Türk dünyasına büyük katkıları olabileceğini ve bu yönde büyük bir potansiyele sahip olduğunu söylediğini vurguladı

Kırgısiztan Cumhuriyeti'nin başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarını tamamlaması ardından dün sabah yurda döndü.

Tatar, Kırgısiztan dönüşünde Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyerek temasları hakkında bilgi verdi.

Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) KKTC'nin haklı davasına ve haksız izolasyonların kaldırılmasına vereceği desteğin önemini vurguladı.

Rum Yönetimi ile dost ülkelerinin Kırgızistan'da düzenlenen TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne KKTC'den katılım olmaması için girişim yaptığını söyleyen Tatar, "Ama bütün bu engellemelere rağmen haklı yerimizi aldık.” dedi.

Zirve'de Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un onur konuğu olarak KKTC’yi temsil etmenin mutluluğu içerisinde olduğunu kaydeden Tatar, TDT'nin bir parçası olarak KKTC'nin Türk dünyasına büyük katkıları olabileceğini ve bu yönde büyük bir potansiyele sahip olduğunu söylediğini kaydetti.

Doğu Akdeniz’de Türk Dünya’sının hakkını, hukukunu savunabileceklerini, ileride Doğu Akdeniz'de yaşanacak ciddi dönüşümlerde KKTC'nin havalimanı ve limanlarıyla katkı sağlayabileceğini dile getiren Tatar, "Gerekse Doğu Akdeniz'deki enerji boyutuyla Türk Dünyası’na büyük katkılarımızın olabileceğini ve bu anlamda büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu orada ifade ettim.” diye konuştu.

KKTC'nin Özbekistan’da 2022’de alınan kararla Türk Devletleri Teşkilatı’nın gözlemci üyesi olduğunu hatırlatan Tatar, Kıbrıs’ta iki devlet ve iki halk olduğunu, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ın asli unsuru olduğunu ve KKTC'nin Doğu Akdeniz’de stratejik bir noktada bulunduğunu belirtti.

KKTC’nin sahip olduğu güç ve kapasiteyle Türk Dünyası’na katkı yapacak potansiyelde olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin 50 yılda çok büyük aşamalardan geçtiğini, ülkedeki 3 üniversitenin dünyadaki ilk bin üniversite arasında yer aldığını vurguladı. Tatar KKTC'nin turizm, tarım ve hizmetler sektöründeki potansiyeline de dikkat çekti.

Türk devletleri arasındaki ticari bağların geliştirilmesinin ekonomik potansiyelin artırılmasına fayda sağlayacağını dile getiren Tatar, "KKTC’nin bütün bunlara hazır olduğunu paylaşma fırsatı bulduk.” dedi.



