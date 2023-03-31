“KKTC'nin görünürlüğünü hazmedemediler”

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’a Londra’da yapılan protestoya tepki gösterdi: “KKTC'nin artan görünürlüğünü hazmedemeyen Rumlar agresifleşmeye başladı”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Londra'da bir programa katılacağı sırada bir grup tarafından engellenmeye çalışılması üzerine, Tatar'a geçmiş olsun dileklerini ileterek KKTC'nin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar'ın programa katılmasını engelleme girişiminin ardından Twitter'da paylaşım yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliği başta olmak üzere artan görünürlüğünü hazmedemeyen Rumlar agresifleşmeye başladı. Londra'da saldırı girişimine maruz kalan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a geçmiş olsun dileklerimi ilettim. KKTC’nin her zaman yanındayız!" ifadelerini kullandı.

ŞENTOP

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, Tatar'ın, İngiltere'de Kıbrıs konulu konferansa girişinin engellenmeye çalışılmasını kınadı.

TBMM Başkanı Şentop şunları kaydetti:

"KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan saldırıyı esefle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu ve benzeri provokatif eylemler, Kıbrıs Türk halkının haklı davası için mücadelesini asla engelleyemeyecektir. Milli davamızda, Kıbrıs Türk'üyle dayanışma içinde olmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

