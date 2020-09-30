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KKTC Muhtarlar Derneği Başkanlığına Akay Darbaz seçildi.

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Dernekten yapılan açıklamaya göre, Başkanlığına Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz'ın seçildiği genel kurulda, KKTC Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu da belirlendi.

KKTC Muhtarlar Derneği Başkanlığına Akay Darbaz seçildi.

  

Yönetim Kurlu listesi şöyle;
“Asbaşkan: Musa Suiçmez – Oğuzhan Karabulut, Genel Sekreter: Ayşe Serhat, Mali İşler: İsmail Ayyıldız, Basın ve Halkla İlişkiler: Gülen Kılıç, Sosyal Faaliyet: Uğur Dereliköylü
Faal Üyeler:
Göksal Hacıhasanoğlu, Eniz Akşahin, Mustafa Meral, Murat Ced, Okan Helvacı, Baki Aygün, Coşkun Yılmaz, Mustafa Doğan”

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