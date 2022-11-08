KKTC, Londra’da görücüde

Kuzey Kıbrıs, dünyanın ikinci büyük fuarı olan Londra’daki “World Travel Market Fuarı’nda boy göstermeye başladı. Bakan Ataoğlu, 2023 yılında Avrupa’dan 2-3 katı daha fazla turist beklediklerini vurguladı



Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı 07-09 Kasım 2022 tarihleri arasında Londra’da gerçekleşecek olan “World Travel Market” turizm fuarında yerini alarak tanıtım faaliyetlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Fuarda KKTC Standını ziyaret ederek, Kuzey Kıbrıs turizmi hakkında bilgi aldılar.

Bu yıl 43 üncü yılı olan 2022 Dünya Turizm Fuarı (WTM) geçmiş yıllarda olduğu gibi Londra’nın Docklands bölgesi Excel fuar alanında yer alıyor. 182 ülkeden yaklaşık 5,000 firmanın katılacağı fuarı 51,000 turizm profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

ITB Berlin fuarından sonra, dünyanın ikinci büyük fuarı olarak tanımlanan WTM’ın en önemli özellikleri, bir sonraki yılda ülkeler ve büyük tur operatörleri tarafından izlenecek turizm poletikalarının belirlenmesi, turizm ürünlerinin (iş, eğitim, kültür, sağlık, seyahat ve teknolojisi) aynı alanda turizm profesyonelleri tarafından sergileme olanağı oluşturmasıdır.

Fuarın bir başka özelliği de fuar bünyesinde yapılan ve birçok sektör profesyonellerinin gerek konuşmacı gerekse izleyici olarak katıldığı turizm sektörünün durumu ve geleceği konularında düzenlenen önemli seminar, panel, workshop gibi etkinliklerin yer almasıdır.

KKTC Ulusal standı, her yıl olduğu gibi bu yıl da fuar alanının Avrupa ve Akdeniz holinde N5 giriş kapısını karşılayacak şekilde(stand no: EU1657) bulunuyor.

Stand bu yıl modern bir konsept üzerinde Ülkemiz turizmni yansıtan posterler ile tanıtılıyor.

Turizm paydaşlarının da katıldığı fuarda ülke tanıtımının yanı sıra ülkemişze özgü lezzetlerin ikramı da yapılarak, standı ziyaret eden misafirlerin kültürel lezzetlerimizi tatması sağlanıyor.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise yaptığı açıklamada, İngiltere’de düzenlenen “World Travel Market Turizm Fuarı’nın kendileri için çok büyük önem arz ettiğini söyledi.

Pandemi süresince fuarın 2 yıl yapılamadığına da değinen Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs için İngiltere Pazarının çok değerli olduğunu ve bu yıl da İngiltere’ye yönelik özel tanıtımlar yapıldığını belirtti.



İngiltere’de yayın yapan haber siteler ve televizyonlarda Kuzey Kıbrıs tanıtım filminin gösteriminin yapıldığına değinen Ataoğlu, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol gereği yeni tanıtım filmleri ve yeni pazarlama yöntemlerini de kullanacaklarını da ifade etti.

Şu sıralar KKTC’de çekimleri süren yeni tanıtım filmlerinin İngiltere, Almanya ve Rusya pazarına yönelik olarak hazırlandığını, bu filmlerin bu 3 farklı ülkede ayrı ayrı yayınlanacağını kaydetti.

Yeni Havalimanı’nın açılması ile 2023 yılında yeni bir sayfa açacaklarını da dile getiren Ataoğlu, Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı’na bağlı tanıtım çalışmaları yürüten Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı da bu yıl KKTC destinasyonu için tanıtma ve pazarlama faaliyetleri yapacağını ifade etti.

Yapılacak olan bu tanıtım faaliyetleri nedeni ile 2023 yılında Avrupa’dan 2-3 katı daha fazla turist beklediklerini söyleyen Ataoğlu, emeklerinden ötürü tüm turizm paydaşlarına da teşekkürlerini sundu.

Öte yandan Londra'daki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Dünya Turizm Fuarı'nda (World Travel Market) yer alan KKTC standını ziyaret etti.

