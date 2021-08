Şanlı Erenköy Direnişi ve direnişte şehit düşenler Erenköy’de düzenlenen törenle anıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC kutsaldır, geleceğimizdir” dedi

Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü'nde Erenköy Şehitliği'nde tören düzenlendi.Tören, saat 10.00'da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.Şehitlik Özel Defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından imzalandı ve konuşmalara geçildi.Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan konuşma yaptı.Tören, şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve kabir başında dua okunmasıyla sona erdi.ŞEHİTLİK ÖZEL DEFTERİ İMZALANDITATARCumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehitlik Özel Defterine şunları yazdı:“Aziz şehitlerimiz, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, bağımsızlığı ve vatan bildiği topraklardakiinsanca yaşaması uğruna büyük fedakarlıkları katlanarak kan ve canla yarattığınız ulusal mücadele tarihimizde çok önemli bir yeri bulunan Erenköy Direnişinin 57. Yıldönümünde bir kez daha manevi huzurunuzdayız.Sizler ulusal mücadele tarihimizde ikinci Çanakkale Destanı olarak yer alan Erenköy Direnişinde Türkün onur ve şerefini ayaklar altında çiğnetmediniz. Canlarınız pahasına Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile olan yegane irtibat bölgesini düşmana terk etmediniz. Halkımızın kutsal direnişinde çok önemli olan nefes borusunu korudunuz. Bu uğurda toprağa düştünüz. Kıbrıs Türk halkı bugün kendi vatanında kendi devletinin çatısı altında özgür ve korkusuz olarak yaşıyorsa bunu siz aziz şehitlerimizi borçluyuz. Erenköy direnişini yaratarak tarihe büyük bir destan yazdığınız bu topraklarda rahat uyuyunuz. Siz Aziz şehitlerimizden aldığımız ilham ve güçle, mücadeleye devam edecek, emanetlerini ayaklar altında çiğnetmeyecek, sizleri unutmayacak ve unutturmayacağız. Manevi huzurunuzda bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz, ruhlarımız şad olsun, vatan size minnettardır. “TATAR: “ERENKÖY DiRENİŞİYLE KIBRISLI TÜRKLER TÜM DÜNYAYA VATAN UĞRUNA ÖLMEYE HAZIR OLDUĞU MESAJINI VERDİ”Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmasında, Erenköy’ün anılarla dolu olduğunu, 563 öğrencinin ölümü göze alarak Kıbrıs Türk halkı için mücadele ettiğini anlattı.Rumların Enosis doğrultusunda hareket ettiğini söyleyen Tatar, bereketçilerin Anadolu ile bağlantı kurarak sandallarıyla silah getirmeleri üzerine bu bölgeye saldırı planladıklarını kaydetti. Bu noktada öğrencilerin direndiğini, ölümü göze alarak Erenköy’e çıktıklarını ve iki yıl mücadele ettiklerini belirtti.Rumların taarruzu altında mücadele edildiğini, BM’nin buna seyirci kaldığını dile getiren Tatar, "imdadımıza anavatan yetişmiştir” dedi. Türkiye’nin garantörlük hakkını kullandığını belirten Tatar, 1974’ün hazırlığının yapılmış olduğunu kaydetti.Cengiz Topel’in şehit edilişini de anlatan Tatar, Türkiye ziyaretinde mezarına buradan toprak götürdüğünü söyledi.“KKTC KUTSALDIR, GELECEĞİMİZDİR”Erenköy Direnişiyle Kıbrıslı Türklerin tüm dünyaya vatan uğruna ölmeye hazır olduğu mesajını verdiğini belirten Tatar, gelinen noktadan sonra özgürlük, egemenlik ve bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.Cenevrede iki ayrı egemen, eşit devletin işbirliğine yönelik önerilerini sunduklarını anımsatan Tatar, bunları tarihe not düştüklerini kaydetti.Tatar, şehitlere rahmet, gazilere şükranlarını sunarak, “KKTC kutsaldır, geleceğimizdir” dedi.ARIKAN: “VATANI KORUMAK İÇİN HER SEYİ GÖZE ALDIK”Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan da törende yaptığı konuşmada, Erenköy mücahitlerinin canlarını vatan için feda ettiğini dile getirerek, Türkiye ve İngiltere’de öğrenci olan 563 kişinin sandallarıyla 31 Mart 1964’te Erenköy’e çıktığını söyledi.Erenköy’e çıkmadan önce Zir Kampında TMT yemini ettiklerini ifade eden Arıkan, vatanı korumak için her seyi göze aldıklarını belirtti.Erenköy ile ilgili bir belgesel çekilmesi yönündeki taleplerini aktaran Arıkan, Anavatan Türkiye’nin katkısı olmadan ekonominin kalkınamayacağını ve Kıbrıs sorununun çözülemeyeceğini söyledi.YEŞİLIRMAK: “BURADA YAZILAN DESTAN DEVLETİN TEMELİDİR”Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ise konuşmasında, Erenköy’ün bir dönüm noktası olduğunu, bu mücadele sayesinde bugünlere gelindiğini belirtti.“Burada yazılan destan, devletin temelidir” diyen Yeşilırmak, bu destanı unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.“Bizlere emanet ettiğiniz bu güzel vatanı sonsuza kadar yaşatacağız”KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü'nde Şehitlik Özel Defterine şunları yazdı:“Aziz şehitlerimiz, Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksızlık ve zulme cesaretle, feragatle karşı koyarak canınız pahasına bağımsızlığına kavuşturduğunuz bu güzel vatanda kahramanlığınızla destanlaştırdığınız Erenköy Direnişinin yıldönümünde manevi huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Sizler Kıbrıs Türk halkının bekası için sahip olduğunuz her şeyden vazgeçerek bu vatan parçasına koştunuz. Üzerinde bulunduğumuz bu toprakları temiz kanlarınızla sulayarak vatan yaptınız.Yapmış olduğunuz fedakarlıklar sayesinde bugün Kıbrıs Türkü kendi vatanında hür ve huzurlu bir şekilde yaşamaktadır. Yüce Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de KKTC’nin attığı her adımda daima onun yanında ve en büyük destekçisi olmaya devam edecektir. Bizlere emanet ettiğiniz bu güzel vatanı ve adadaki Türk varlığını, ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığında olduğumuzu bir kez daha tekrar ediyor, sizleri minnet ve şükran duygularımızla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz, ruhunuz şad olsun.”“Vatanı savunmanın ne olduğunu Erenköy Destanından öğrendik”GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü'nde özel deftere şunları kaydetti:“Erenköy kahramanları Aziz şehitlerimiz, Kıbrıs Türkünün çelik kalesi ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı Şanlı Erenköy Direnişinin 57. Yıldönümünde bir kez daha manevi huzurunuzdayız.Siz bereketçi, siz öğrenci, siz mücahit ve mücahidelerimizle birlikte Kıbrıs Türk halkının direniş ateşini yaktığı bu toprakları kahramaca savunarak, Türk milletine zincir vurulamayacağını Türkün hiçbir zaman bağımsızlık ve özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiniz. Aziz şehitlerimiz sizlerin özgürlük mücadelesi, azim ve kararlılığınız bizlere ve bizden sonra gelecek nesillerimize ışık tutmaktadır. Atalarımızdan sizlere, sizden bize emanet edilen bu kutsal vatan topraklarında rahat uyuyunuz. Bizler vatanı savunmanın ne olduğunu yazmış olduğunuz Erenköy Destanından öğrendik.Sizleri rahmet ve minnetle anıyor manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz, ruhunuz şad olsun.”