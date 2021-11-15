"KKTC, Kıbrıs Türk Halkı’nın bağımsızlığının tartışılmaz kanıtıdır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, 15 Kasım’ın, Kıbrıs Türk Halkı’nın bağımsızlığının tartışılmaz kanıtı olduğunu söyledi..

Mesajında “bizlerin Cumhuriyete sahip olabilmemiz için şehitlerimiz başta olmak üzere, tarihsel mücadeleyi kahramanca sürdüren gazilerimiz ile cefakar halkımıza, geçmişten günümüze her koşulda yanımızda olan Anavatan Türkiye’ye ne kadar minnet duysak azdır” diyen Ahmet Savaşan, “kurulduğu günden bu yana yok edilmek istenmesine rağmen yoluna devam eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci yılına gelmesinde katkısı bulunan herkese gönülden selam olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 38’inci kuruluş yıldönümünde halen yapılmakta olan siyasi tartışmaları tarihsel süreç içinde değerlendirmek gerektiğinin altını çizen Ahmet Savaşan, “Kıbrıs Rumları, Kıbrıs Türk Halkını hiçbir zaman yönetmemiştir. Bundan sonrası için ise böyle bir talepte bulunmak büyük bir cüret ve haddini aşmak olur. Bugün, adada Kıbrıs sorunu diye bir sorun varsa, bunun nedeni Kıbrıs Rumlarının bu hadsizliğidir. Bu dayanaksız cüret ve hadsizlik sona erdiği ve iki halkın egemen eşitliği kabul edildiği gün bu sorun da sona erecek ve adada sürdürülebilir bir anlaşma yapılabilmesinin de yolu açılacaktır” dedi.

Cumhuriyetin 38 yıl önce ilan edilmesine karşın, içte ve dışta bu gerçeği yok sayanlar, bu gerçeğe inançsızlık gösterenler; kendine, toplumuna, devletine ve kurumlarına sahip çıkmayanlar, onlara yakışır çalışmayanlar ve hatta onlara ihanet edenlere inat, KKTC’nin yoluna emin adımlarla devam edeceğini vurgulayan Ahmet Savaşan, Kıbrıs Türk Halkı’nın, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bağımsızlığından ve kendi kendini yönetme hakkından ödün vermeyeceğini belirtti. Ahmet Savaşan mesajının sonunda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlüğünün bir ifadesi olarak yaşamaya devam edecek, adamıza daha fazla huzur ve refah gelmesinin teminatı olarak varlığını her zaman koruyacaktır” ifadelerini kullandı.