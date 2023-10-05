KKTC, İstanbul Turizm Fuarı’nda boy gösteriyor

Kuzey Kıbrıs, İstanbul Turizm Fuarı’nda yerini aldı. Bakan Ataoğlu “10 farklı ülkeden acenteleri ülkemize getirdik. Bu girişimin meyvelerini almaya başladık. KKTC'nin tanıtılmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı

İki gün sürecek İstanbul Turizm Fuarı bu yıl ilk kez kapılarını açtı. KKTC'nin de bakanlık, sektör paydaşları ve turizm profesyonelleriyle boy gösterdiği fuarın açılışında Fikri Ataoğlu bir konuşma yaptı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'ye ziyaretçilerin gelmesi ve turizm sektörünün tüm paydaşlarıyla birlikte katma değer üretmesi için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Yeni Havalimanı'nın KKTC'ye kazandırıldığını belirten Ataoğlu, "Havalimanı Kıbrıs'ın en büyük havalimanı. 10 milyon yolcuya ev sahipliği yapacak havalimanının artık hayal olmadığını, gerçekleştiğini söylemek istiyorum. Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'un sefer sayılarının artırılmasına yönelik girişim sonrası THY'nin sefer sayılarının artırılması müjdesini vermesi bizi mutlu etmiştir. Turizme kayıtlı yatak sayıları dışında bir o kadar da fazla yatak sayısı olduğunu biliyoruz." dedi.

KKTC tanıtıcı filmlerinin çok farklı ülkelerde gösterilmesinin büyük önem taşıdığına işaret eden Ataoğlu, Türkiye, Almanya, Rusya ve İngiltere'de KKTC reklamlarının tanıtılmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Ataoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta THY ve tüm sektör paydaşlarıyla 10 farklı ülkeden acenteleri ülkemize getirdik. Bu girişimin meyvelerini almaya başladık. 3 ay süreyle ülkemize gelecek acenteleri ağırlayacağız ve KKTC'nin tanıtılmasını sağlayacağız." şeklinde konuştu.

